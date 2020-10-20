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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580663171.html
Вирусолог рассказал о вакцинации для педагогов
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что учителя, преподаватели вузов и работники, которые имеют... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:13
2020-10-20T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
виктор зуев
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> считает, что учителя, преподаватели вузов и работники, которые имеют дело с большим скоплением людей, должны вакцинироваться в обязательном порядке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
коронавирус в россии, виктор зуев, общество

Вирусолог рассказал о вакцинации для педагогов

15:13 20.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что учителя, преподаватели вузов и работники, которые имеют дело с большим скоплением людей, должны вакцинироваться в обязательном порядке.
"Есть категории должностей, для которых вакцинацию я ввел бы обязательную. Я имею в виду школьных учителей, преподавателей вузов и вообще всех тех лиц, которые имеют дело с большим скоплением людей. Это, с моей точки зрения, делать совершенно необходимо", - сказал Зуев на пресс-конференции.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВиктор ЗуевОбщество
 
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