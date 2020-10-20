https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580663171.html
Вирусолог рассказал о вакцинации для педагогов
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что учителя, преподаватели вузов и работники, которые имеют... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:13
2020-10-20T15:13
2020-10-20T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
виктор зуев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> считает, что учителя, преподаватели вузов и работники, которые имеют дело с большим скоплением людей, должны вакцинироваться в обязательном порядке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, виктор зуев, общество