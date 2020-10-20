Вирусолог рассказал о вакцинации для педагогов

"Есть категории должностей, для которых вакцинацию я ввел бы обязательную. Я имею в виду школьных учителей, преподавателей вузов и вообще всех тех лиц, которые имеют дело с большим скоплением людей. Это, с моей точки зрения, делать совершенно необходимо", - сказал Зуев на пресс-конференции.