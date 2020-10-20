https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580650701.html

Россия готова делиться опытом по вакцине от COVID-19, заявил Мишустин

Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами невзирая на политические взгляды, заявил в ходе выступления на сессии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:30

2020-10-20T14:30

2020-10-20T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

здоровье - общество

михаил мишустин

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами невзирая на политические взгляды, заявил в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Сейчас таким объединяющим международным фактором по борьбе с коронавирусом может стать новая вакцина, которую нам удалось создать. Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога невзирая на политические, культурные, или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция", - сказал Мишустин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", здоровье - общество, михаил мишустин