https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580650701.html
Россия готова делиться опытом по вакцине от COVID-19, заявил Мишустин
Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами невзирая на политические взгляды, заявил в ходе выступления на сессии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:30
2020-10-20T14:30
2020-10-20T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
здоровье - общество
михаил мишустин
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами невзирая на политические взгляды, заявил в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Сейчас таким объединяющим международным фактором по борьбе с коронавирусом может стать новая вакцина, которую нам удалось создать. Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога невзирая на политические, культурные, или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция", - сказал Мишустин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", здоровье - общество, михаил мишустин