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https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580598198.html
Производство вакцины "Спутник V" к декабрю увеличат в пять раз
Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу этого года планируют увеличить до полутора миллиона доз, заявил глава Министерства РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:42
2020-10-20T13:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Производство российской вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" для профилактики COVID-19 к концу этого года планируют увеличить до полутора миллиона доз, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Министерства промышленности и торговли</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.На прошлой неделе глава ведомства отмечал, что объемы производства "Спутника V" в России могут достигнуть 15 миллионов доз в месяц весной следующего года.Первая в мире вакцина от SARS-CoV-2В начале августа российское <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо России, исследования проводят в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580527562.html
Это просто капля в море. Они даже желающих еще очень долго не обеспечат этой вакциной.
42
Хорошая новость!
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россия
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Производство вакцины "Спутник V" к декабрю увеличат в пять раз

10:42 20.10.2020 (обновлено: 13:50 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
Производство первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу этого года планируют увеличить до полутора миллиона доз, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре — примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллиона в декабре месяце", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

На прошлой неделе глава ведомства отмечал, что объемы производства "Спутника V" в России могут достигнуть 15 миллионов доз в месяц весной следующего года.

Первая в мире вакцина от SARS-CoV-2

В начале августа российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
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19 октября, 17:49Распространение нового коронавируса
Россия готова предложить Европе вакцины от коронавируса
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо России, исследования проводят в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
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