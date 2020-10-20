https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580591876.html

В Югру поступила вторая партия вакцины от коронавируса для медработников

Вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 200 доз поступила в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:51

2020-10-20T09:51

2020-10-20T09:51

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

наталья комарова

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 200 доз поступила в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a>, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>."В округ поступила вторая партия вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенная для добровольной прививки медицинских работников. Регион получил 200 доз на 100 человек", - сказала Комарова во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба.Как уточнил руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, второй транш вакцины от коронавируса поступит в семь городов Югры.В окружном управлении Роспотребнадзора со своей стороны подчеркнули, что в регионе на предыдущей неделе фиксировался рост заболеваемости COVID-19 среди работников сферы здравоохранения.Первый транш вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" для медработников поступил в Югру в середине сентября, сообщал ранее региональный оперштаб.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова