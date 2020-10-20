https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580740171.html

В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Американские власти уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственно вентиляции легких "Авента-М", пишет портал Buzfeed. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:32

2020-10-20T22:32

2020-10-21T01:15

распространение нового коронавируса

fema

дмитрий савельев

здоровье - общество

госдума рф

геннадий онищенко

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Американские власти уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственно вентиляции легких "Авента-М", пишет портал <a href="https://www.buzzfeed.com/" target="_blank">Buzfeed.</a>Как сообщило издание, такое решение обусловлено несколькими причинами. Среди них — разница в напряжении в американских и российских электросетях и санкции в отношении компании-производителя. Также в качестве мотивов упоминаются пожары в больницах в России, причинами которых могли стать аппараты ИВЛ.Отмечается, что российские аппараты ни разу не использовались и все время держались в резерве.Позднее в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердили эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что аппараты утилизировали в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды."К счастью, выравнивание кривой (заражений коронавирусом. – Прим.ред.) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси", — добавили в ведомстве.При этом в FEMA отказались отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин."Верим в разум"При этом в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.ru</a> , что не получали официального подтверждения сообщений об утилизации произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких."Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием", - говорится в сообщении компании. Производители также отметили, что аппараты ИВЛ во время эпидемии востребованы по всему миру."Демонстративная политика"Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии порталу "Взгляд" отметил, что в США действительно другие розетки, однако назвал это слабым оправданием."Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная"", - отметил он. По мнению парламентария, утилизация приборов продемонстрировала отсутствие желания у американских партнеров воспользоваться отправленной им техникой."Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Не только применительно к коронавирусу, кстати. Так что все это примитивное политиканство", - заключил Онищенко.Депутат Дмитрий Савельев, в свою очередь, подчеркнул, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ "Авента" приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения."Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время на вес золота?" - сказал он журналистам.Он напомнил, что аппараты ИВЛ поступили в США еще в апреле, когда ситуация с COVID-19 во всем мире была критической, а США весьма тяжело переносили пандемию. Поэтому, по мнению депутата, желание властей разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.Источник РИА Новости в медицинской промышленности также отметил, что причиной невозможности использовать российские аппараты ИВЛ, вероятно, стали отличия в розетках."Насколько понимаю, американцы попросту не смогли использовать эти аппараты из-за других розеток и разницы напряжения в сети. Исправить ситуацию вполне могла покупка простых адаптеров, почему до этого не додумались - загадка", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html

Wally Wally Отсылали ИВЛ в США исключительно из популизма властей. Свой народ и его чаяния при этом не учитывались.... 56

Noxfit Crin А зачем вообще туда эти ИВЛ отправляли? У нас что, уже все больницы ими оснащены? Наверняка у нас есть больницы где подобное оборудование попросту отсутствует, и место того, чтобы оснастить их, мы отправляем аппараты ИВЛ в США. Уверен, Америке наши аппараты ни к чему, у них своих достаточно. 48

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

fema, дмитрий савельев, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире