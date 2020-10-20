https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580740171.html
В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ
Американские власти уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственно вентиляции легких "Авента-М", пишет портал Buzfeed. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:32
2020-10-20T22:32
2020-10-21T01:15
распространение нового коронавируса
fema
дмитрий савельев
здоровье - общество
госдума рф
геннадий онищенко
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Американские власти уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственно вентиляции легких "Авента-М", пишет портал <a href="https://www.buzzfeed.com/" target="_blank">Buzfeed.</a>Как сообщило издание, такое решение обусловлено несколькими причинами. Среди них — разница в напряжении в американских и российских электросетях и санкции в отношении компании-производителя. Также в качестве мотивов упоминаются пожары в больницах в России, причинами которых могли стать аппараты ИВЛ.Отмечается, что российские аппараты ни разу не использовались и все время держались в резерве.Позднее в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердили эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что аппараты утилизировали в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды."К счастью, выравнивание кривой (заражений коронавирусом. – Прим.ред.) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси", — добавили в ведомстве.При этом в FEMA отказались отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин."Верим в разум"При этом в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.ru</a> , что не получали официального подтверждения сообщений об утилизации произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких."Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием", - говорится в сообщении компании. Производители также отметили, что аппараты ИВЛ во время эпидемии востребованы по всему миру."Демонстративная политика"Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии порталу "Взгляд" отметил, что в США действительно другие розетки, однако назвал это слабым оправданием."Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная"", - отметил он. По мнению парламентария, утилизация приборов продемонстрировала отсутствие желания у американских партнеров воспользоваться отправленной им техникой."Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Не только применительно к коронавирусу, кстати. Так что все это примитивное политиканство", - заключил Онищенко.Депутат Дмитрий Савельев, в свою очередь, подчеркнул, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ "Авента" приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения."Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время на вес золота?" - сказал он журналистам.Он напомнил, что аппараты ИВЛ поступили в США еще в апреле, когда ситуация с COVID-19 во всем мире была критической, а США весьма тяжело переносили пандемию. Поэтому, по мнению депутата, желание властей разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.Источник РИА Новости в медицинской промышленности также отметил, что причиной невозможности использовать российские аппараты ИВЛ, вероятно, стали отличия в розетках."Насколько понимаю, американцы попросту не смогли использовать эти аппараты из-за других розеток и разницы напряжения в сети. Исправить ситуацию вполне могла покупка простых адаптеров, почему до этого не додумались - загадка", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
Wally Wally
Отсылали ИВЛ в США исключительно из популизма властей. Свой народ и его чаяния при этом не учитывались....
56
Noxfit Crin
А зачем вообще туда эти ИВЛ отправляли? У нас что, уже все больницы ими оснащены? Наверняка у нас есть больницы где подобное оборудование попросту отсутствует, и место того, чтобы оснастить их, мы отправляем аппараты ИВЛ в США. Уверен, Америке наши аппараты ни к чему, у них своих достаточно.
48
13
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e2a5ee09e68f887b4043b9e67d0dbc1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fema, дмитрий савельев, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Американские власти уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственно вентиляции легких "Авента-М", пишет портал Buzfeed.
Как сообщило издание, такое решение обусловлено несколькими причинами. Среди них — разница в напряжении в американских и российских электросетях и санкции в отношении компании-производителя. Также в качестве мотивов упоминаются пожары в больницах в России, причинами которых могли стать аппараты ИВЛ.
Отмечается, что российские аппараты ни разу не использовались и все время держались в резерве.
Позднее в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердили эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что аппараты утилизировали в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды.
"К счастью, выравнивание кривой (заражений коронавирусом. – Прим.ред.) означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси", — добавили в ведомстве.
При этом в FEMA отказались отвечать на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за неисправности и опасений возгорания машин.
"Верим в разум"
При этом в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству URA.ru
, что не получали официального подтверждения сообщений об утилизации произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием", - говорится в сообщении компании. Производители также отметили, что аппараты ИВЛ во время эпидемии востребованы по всему миру.
"Демонстративная политика"
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии порталу "Взгляд" отметил, что в США действительно другие розетки, однако назвал это слабым оправданием.
"Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная"", - отметил он.
По мнению парламентария, утилизация приборов продемонстрировала отсутствие желания у американских партнеров воспользоваться отправленной им техникой.
"Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Не только применительно к коронавирусу, кстати. Так что все это примитивное политиканство", - заключил Онищенко.
Депутат Дмитрий Савельев, в свою очередь, подчеркнул, США
могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ "Авента" приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения.
"Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время на вес золота?" - сказал он журналистам.
Он напомнил, что аппараты ИВЛ поступили в США еще в апреле, когда ситуация с COVID-19 во всем мире была критической, а США весьма тяжело переносили пандемию. Поэтому, по мнению депутата, желание властей разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.
Источник РИА Новости в медицинской промышленности также отметил, что причиной невозможности использовать российские аппараты ИВЛ, вероятно, стали отличия в розетках.
"Насколько понимаю, американцы попросту не смогли использовать эти аппараты из-за других розеток и разницы напряжения в сети. Исправить ситуацию вполне могла покупка простых адаптеров, почему до этого не додумались - загадка", - сказал собеседник агентства.