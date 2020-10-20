https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580704552.html

Депутат Госдумы назвал альтернативы утилизации российских ИВЛ в США

США могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ "Авента" приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения, заявил первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:00

2020-10-20T18:00

2020-10-20T18:00

россия

дмитрий савельев

госдума рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ "Авента" приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения, заявил первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Savelev_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Савельев</a>.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.Он напомнил, что аппараты ИВЛ поступили в США еще в апреле, когда ситуация с COVID-19 во всем мире была критической, а США весьма тяжело переносили пандемию. Поэтому, по мнению депутата, желание властей разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным."Речь шла о человеческих жизнях. Правительство согласилось принять и частично оплатить аппараты "Авента-М", несмотря на то, что их производили в российской компании, попавшей в санкционный список США еще в 2014 году. Однако это вызвало недовольство части американских конгрессменов", - считает парламентарий.Он подчеркнул, что российские аппараты ИВЛ сотнями штук заказали сразу несколько стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a>, в которой ситуация с коронавирусом складывалась по наихудшему сценарию."И ни у кого претензий к работе аппаратуры не было. В нашей стране успешно работают и спасают жизни тысячи этих приборов. А тут принимается решение, в котором нет никакого здравого смысла - сплошная политика в ущерб собственным гражданам. Как надо ненавидеть Россию, чтобы только ради очернения репутации нашей страны отказывать в праве на жизнь своим согражданам?" - сказал Савельев.Источник РИА Новости в медицинской промышленности также отметил, что причиной невозможности использовать российские аппараты ИВЛ, вероятно, стали отличия в розетках."Насколько понимаю, американцы попросту не смогли использовать эти аппараты из-за других розеток и разницы напряжения в сети. Исправить ситуацию вполне могла покупка простых адаптеров, почему до этого не додумались - загадка", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html

https://ria.ru/20200722/1574717955.html

Александр Нелиберда Да всё гораздо проще - уничтожить или выкинуть подарок, да ещё на виду у дарителя, это нарочитое выражение презрения и оскорбления не только к подарку, но и к тому, кто его дарил. 18

Von Stirliz Вот так же и небратья поступят с нашей вакциной, если мы сдуру ее им поставим в качестве гумпомощи! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий савельев, госдума рф, сша, в мире