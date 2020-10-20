https://ria.ru/20201020/uchitel-1580742037.html

СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя

Шесть человек, задержанных в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, отпущены, в их числе члены семьи злоумышленника, сообщает радиостанция... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:53

2020-10-20T22:53

2020-10-20T22:53

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек, задержанных в рамках расследования убийства учителя в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, отпущены, в их числе члены семьи злоумышленника, сообщает радиостанция <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank">France Info</a>.По данным источника радиостанции, среди шести отпущенных из-под стражи, помимо членов семьи нападавшего, жена исламиста Абдельхакима Сефриуи, который был вовлечен в конфликтную ситуацию вокруг учителя, а также человек, который контактировал со злоумышленником.Отмечается, что на данный момент под стражей остаются десять человек, в том числе отец ученицы, который критиковал убитого учителя, исламист Сефриуи и несколько учеников.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На следующий день глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире