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https://ria.ru/20201020/uchitel-1580742037.html
СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
Шесть человек, задержанных в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, отпущены, в их числе члены семьи злоумышленника, сообщает радиостанция... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:53
2020-10-20T22:53
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек, задержанных в рамках расследования убийства учителя в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, отпущены, в их числе члены семьи злоумышленника, сообщает радиостанция <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank">France Info</a>.По данным источника радиостанции, среди шести отпущенных из-под стражи, помимо членов семьи нападавшего, жена исламиста Абдельхакима Сефриуи, который был вовлечен в конфликтную ситуацию вокруг учителя, а также человек, который контактировал со злоумышленником.Отмечается, что на данный момент под стражей остаются десять человек, в том числе отец ученицы, который критиковал убитого учителя, исламист Сефриуи и несколько учеников.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На следующий день глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html
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франция
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РИА Новости
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя

22:53 20.10.2020
 
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шесть человек, задержанных в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, отпущены, в их числе члены семьи злоумышленника, сообщает радиостанция France Info.
По данным источника радиостанции, среди шести отпущенных из-под стражи, помимо членов семьи нападавшего, жена исламиста Абдельхакима Сефриуи, который был вовлечен в конфликтную ситуацию вокруг учителя, а также человек, который контактировал со злоумышленником.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
Отмечается, что на данный момент под стражей остаются десять человек, в том числе отец ученицы, который критиковал убитого учителя, исламист Сефриуи и несколько учеников.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
 
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