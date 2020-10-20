https://ria.ru/20201020/trump-1580573213.html

Трамп сравнил себя с суперменом

Президент США Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом, когда принял от коронавируса новый коктейль из антител компании Regeneron. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:34

2020-10-20T02:34

2020-10-20T02:34

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом, когда принял от коронавируса новый коктейль из антител компании Regeneron.В том же выступлении <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> обещал американцам скорую разработку вакцины. Он повторил, что у него теперь иммунитет от коронавируса. Трамп также утверждал, что эпидемия "уйдет сама" даже без вакцины и что это произойдет в скором времени. Медики в прошлом критиковали Трампа за эти высказывания.Трамп в начале октября переболел коронавирусом и провел три дня в больнице.

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире