https://ria.ru/20201020/trump-1580573213.html
Трамп сравнил себя с суперменом
Президент США Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом, когда принял от коронавируса новый коктейль из антител компании Regeneron. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:34
2020-10-20T02:34
2020-10-20T02:34
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом, когда принял от коронавируса новый коктейль из антител компании Regeneron.В том же выступлении <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> обещал американцам скорую разработку вакцины. Он повторил, что у него теперь иммунитет от коронавируса. Трамп также утверждал, что эпидемия "уйдет сама" даже без вакцины и что это произойдет в скором времени. Медики в прошлом критиковали Трампа за эти высказывания.Трамп в начале октября переболел коронавирусом и провел три дня в больнице.
7
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире