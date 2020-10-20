https://ria.ru/20201020/trump-1580573078.html

Трамп рассказал, с кем борется помимо Байдена

Президент США Дональд Трамп заявляет, что борется не только со своим противником на выборах Джо Байденом, но и с гигантскими технологическими компаниями и... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:24

2020-10-20T02:24

2020-10-20T17:31

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявляет, что борется не только со своим противником на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, но и с гигантскими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами.Под "вашингтонским болотом" Трамп подразумевает масштабную лоббистскую индустрию в столице <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которая отстаивает принятие тех или иных законов в пользу отдельных секторов и компаний.

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире