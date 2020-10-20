Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201020/trump-1580573078.html
Трамп рассказал, с кем борется помимо Байдена
Президент США Дональд Трамп заявляет, что борется не только со своим противником на выборах Джо Байденом, но и с гигантскими технологическими компаниями и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:24
2020-10-20T17:31
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявляет, что борется не только со своим противником на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, но и с гигантскими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами.Под "вашингтонским болотом" Трамп подразумевает масштабную лоббистскую индустрию в столице <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которая отстаивает принятие тех или иных законов в пользу отдельных секторов и компаний.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_10e9f056169af98aae12af67f9f8d94b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп рассказал, с кем борется помимо Байдена

02:24 20.10.2020 (обновлено: 17:31 20.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что борется не только со своим противником на выборах Джо Байденом, но и с гигантскими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами.
"Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технических гигантов и вашингтонского болота", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне.
Под "вашингтонским болотом" Трамп подразумевает масштабную лоббистскую индустрию в столице США, которая отстаивает принятие тех или иных законов в пользу отдельных секторов и компаний.
 
Обсудить0
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния