https://ria.ru/20201020/trump-1580573078.html
Трамп рассказал, с кем борется помимо Байдена
Президент США Дональд Трамп заявляет, что борется не только со своим противником на выборах Джо Байденом, но и с гигантскими технологическими компаниями и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:24
2020-10-20T02:24
2020-10-20T17:31
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявляет, что борется не только со своим противником на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, но и с гигантскими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами.Под "вашингтонским болотом" Трамп подразумевает масштабную лоббистскую индустрию в столице <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которая отстаивает принятие тех или иных законов в пользу отдельных секторов и компаний.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире