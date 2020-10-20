https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580697506.html

В СБ заявили об усилении в полтора раза активности террористов в рунете

Количество экстремистских и террористических преступлений в рунете выросло в этом году в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:35

2020-10-20T17:35

2020-10-20T17:43

россия

юрий коков

совет безопасности рф

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Количество экстремистских и террористических преступлений в рунете выросло в этом году в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Коков подчеркнул, что больше всех негативному воздействию террористов в сети подвержены молодые люди, которые ищут "ответы на свои вопросы и пути их решения".Сайты с запрещенными материалами блокируются десятками тысяч: только за полгода в России эта участь постигла 31 тысячу страниц. За прошлый год было заблокировано более 84 тысяч интернет-страниц.

https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коков, совет безопасности рф, технологии