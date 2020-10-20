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https://ria.ru/20201020/temnota-1580576282.html
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" необходима для... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T05:40
2020-10-20T09:03
россия
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
газпром
бундестаг германии
евросоюз
сша
украина
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В Германии предрекли стране темноту при отказе от "Северного потока — 2"
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток </a>— 2" необходима для ФРГ.По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a> и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.На фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, которого, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундестаге</a>, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести ограничения против участников строительства газопровода.
https://ria.ru/20201008/potok-1578809282.html
https://ria.ru/20200928/potok-1577887680.html
Газа вы не хотите, угля не хотите, АЭС закрываете, чем топить будете...дровами? Так они тоже в Сибири! В.В.Путин
143
Правильно говорит, но ... Какая-то усталость появилась от этой темы. Хотят покупать более дорогой демократичный газ, тогда вперёд и с песней!
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россия
балтийское море
сша
украина
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россия, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, газпром, бундестаг германии, евросоюз, сша, украина, в мире

Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"

05:40 20.10.2020 (обновлено: 09:03 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" необходима для ФРГ.
По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

"Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток — 2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте," — сказал Линдеманн в беседе с "Вечерней Москвой".

Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Польский экономист оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
На фоне ситуации с Алексеем Навальным, которого, как считают в бундестаге, отравили боевым веществом "Новичок", ряд немецких политиков призвали ввести ограничения против участников строительства газопровода.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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В правительстве Германии оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
 
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокГазпромБундестаг ГерманииЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
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