Онлайн-конференция о проблеме объектов незавершенного строительства
26 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов", организованная Счетной палатой Российской Федерации.
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К участию приглашены:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат ХУСНУЛЛИН;
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана ОРЛОВА;
- губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ;
- вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Наталья ТРУНОВА;
- советник председателя правления, член наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб" Юрий КОЛОЧКОВ.
Модератор — старший управляющий директор ВЭБ.РФ Олег РАКИТОВ.
Как правило, незавершенное в срок строительство свидетельствует о неэффективном расходовании средств, рисках выявления нарушений в ходе их строительства. Такая ситуация во многом объясняется недостаточно продуманным планированием, которое происходит без учета региональных, климатических и других особенностей. Среди объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются из бюджетов разного уровня, много социальных объектов: школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т.д. Анализ Счетной палаты показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении ОНС.
В чем заключаются основные проблемы в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства (ОНС) и пути их решения? Каковы результаты мероприятий Счетной палаты в части контроля объема и количества ОНС, и каковы предложения по их итогам? С какими сложностями сталкиваются регионы при решении проблемы незавершенного строительства? Почему именно ОНС социальной направленности являются резервом для реализации национальных проектов и достижения национальных целей и целей государственных программ?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат ХУСНУЛЛИН;
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана ОРЛОВА;
- губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ;
- вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Наталья ТРУНОВА;
- советник председателя правления, член наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб" Юрий КОЛОЧКОВ.
Модератор — старший управляющий директор ВЭБ.РФ Олег РАКИТОВ.
Как правило, незавершенное в срок строительство свидетельствует о неэффективном расходовании средств, рисках выявления нарушений в ходе их строительства. Такая ситуация во многом объясняется недостаточно продуманным планированием, которое происходит без учета региональных, климатических и других особенностей. Среди объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются из бюджетов разного уровня, много социальных объектов: школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т.д. Анализ Счетной палаты показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении ОНС.
В чем заключаются основные проблемы в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства (ОНС) и пути их решения? Каковы результаты мероприятий Счетной палаты в части контроля объема и количества ОНС, и каковы предложения по их итогам? С какими сложностями сталкиваются регионы при решении проблемы незавершенного строительства? Почему именно ОНС социальной направленности являются резервом для реализации национальных проектов и достижения национальных целей и целей государственных программ?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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