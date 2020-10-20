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https://ria.ru/20201020/stroitelstvo-1580588447.html
Онлайн-конференция о проблеме объектов незавершенного строительства
26 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов", организованная Счетной палатой Российской Федерации.
2020-10-20T09:34
2020-10-20T09:34
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201026/952945260.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат ХУСНУЛЛИН;<br>- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана ОРЛОВА;<br>- губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ;<br>- вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Наталья ТРУНОВА;<br>- советник председателя правления, член наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб" Юрий КОЛОЧКОВ.<br><br>Модератор — старший управляющий директор ВЭБ.РФ Олег РАКИТОВ.<br><br>Как правило, незавершенное в срок строительство свидетельствует о неэффективном расходовании средств, рисках выявления нарушений в ходе их строительства. Такая ситуация во многом объясняется недостаточно продуманным планированием, которое происходит без учета региональных, климатических и других особенностей. Среди объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются из бюджетов разного уровня, много социальных объектов: школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т.д. Анализ Счетной палаты показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении ОНС. <br>В чем заключаются основные проблемы в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства (ОНС) и пути их решения? Каковы результаты мероприятий Счетной палаты в части контроля объема и количества ОНС, и каковы предложения по их итогам? С какими сложностями сталкиваются регионы при решении проблемы незавершенного строительства? Почему именно ОНС социальной направленности являются резервом для реализации национальных проектов и достижения национальных целей и целей государственных программ?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проблеме объектов незавершенного строительства

09:34 20.10.2020
 
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26 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов", организованная Счетной палатой Российской Федерации.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат ХУСНУЛЛИН;
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана ОРЛОВА;
- губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ;
- вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления "Пространственное развитие" Наталья ТРУНОВА;
- советник председателя правления, член наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб" Юрий КОЛОЧКОВ.

Модератор — старший управляющий директор ВЭБ.РФ Олег РАКИТОВ.

Как правило, незавершенное в срок строительство свидетельствует о неэффективном расходовании средств, рисках выявления нарушений в ходе их строительства. Такая ситуация во многом объясняется недостаточно продуманным планированием, которое происходит без учета региональных, климатических и других особенностей. Среди объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются из бюджетов разного уровня, много социальных объектов: школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т.д. Анализ Счетной палаты показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении ОНС.
В чем заключаются основные проблемы в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства (ОНС) и пути их решения? Каковы результаты мероприятий Счетной палаты в части контроля объема и количества ОНС, и каковы предложения по их итогам? С какими сложностями сталкиваются регионы при решении проблемы незавершенного строительства? Почему именно ОНС социальной направленности являются резервом для реализации национальных проектов и достижения национальных целей и целей государственных программ?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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