https://ria.ru/20201020/strakhovka-1580577110.html
В России появилась страховка по реабилитации для переболевших COVID-19
Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:15
2020-10-20T06:15
2020-10-20T08:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосстрах жизни".Компания разработала его вместе с материнским "<a href="http://ria.ru/organization_Rosgosstrakh/" target="_blank" data-auto="true">Росгосстрахом</a>". У него есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.Программу реабилитации врач назначает индивидуально при обращении застрахованного. Туда входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры. Также доступны сессии с психотерапевтом.Как рассказала член правления "Росгосстраха" Елена Белоусенко, идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. По ее словам, реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества. В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов. Зачастую они также предлагают полисы разной стоимости с разным лимитом выплат. Как рассказывали РИА Новости в компаниях, такие продукты пользуются спросом на российском рынке, причем портрет покупателя разный.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html
5
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосстрах жизни".
Компания разработала его вместе с материнским "Росгосстрахом
". У него есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.
Программу реабилитации врач назначает индивидуально при обращении застрахованного. Туда входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры. Также доступны сессии с психотерапевтом.
Как рассказала член правления "Росгосстраха" Елена Белоусенко, идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. По ее словам, реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества.
В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов. Зачастую они также предлагают полисы разной стоимости с разным лимитом выплат. Как рассказывали РИА Новости в компаниях, такие продукты пользуются спросом на российском рынке, причем портрет покупателя разный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.