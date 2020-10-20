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https://ria.ru/20201020/strakhovka-1580577110.html
В России появилась страховка по реабилитации для переболевших COVID-19
Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:15
2020-10-20T08:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосстрах жизни".Компания разработала его вместе с материнским "<a href="http://ria.ru/organization_Rosgosstrakh/" target="_blank" data-auto="true">Росгосстрахом</a>". У него есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.Программу реабилитации врач назначает индивидуально при обращении застрахованного. Туда входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры. Также доступны сессии с психотерапевтом.Как рассказала член правления "Росгосстраха" Елена Белоусенко, идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. По ее словам, реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества. В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов. Зачастую они также предлагают полисы разной стоимости с разным лимитом выплат. Как рассказывали РИА Новости в компаниях, такие продукты пользуются спросом на российском рынке, причем портрет покупателя разный.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, общество

В России появилась страховка по реабилитации для переболевших COVID-19

06:15 20.10.2020 (обновлено: 08:24 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосстрах жизни".
Компания разработала его вместе с материнским "Росгосстрахом". У него есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.
Программу реабилитации врач назначает индивидуально при обращении застрахованного. Туда входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры. Также доступны сессии с психотерапевтом.
Как рассказала член правления "Росгосстраха" Елена Белоусенко, идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. По ее словам, реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества.
В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов. Зачастую они также предлагают полисы разной стоимости с разным лимитом выплат. Как рассказывали РИА Новости в компаниях, такие продукты пользуются спросом на российском рынке, причем портрет покупателя разный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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