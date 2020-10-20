https://ria.ru/20201020/sterilizatsiya-1580726006.html

На Урале признали случаи принудительной стерилизации женщин в пансионате

Определенное принуждение женщин в Уктусском пансионате в Свердловской области к прохождению процедуры стерилизации было, и это преступление, заявила РИА Новости РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:15

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происшествия

свердловская область

екатеринбург

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Определенное принуждение женщин в Уктусском пансионате в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> к прохождению процедуры стерилизации было, и это преступление, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.Ранее <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал Baza сообщил, что пациенток Уктусского пансионата якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал. Мерзлякова ранее сообщила, что с 2016 года случаев стерилизации женщин в пансионате не было."Старые случаи были. Когда мы проводили встречу с первым заместителем министра соцполитики (Свердловской области), я говорила о том, что это преступление, что это все-таки принуждение. У них своя точка зрения, что это все-таки было допустимо. Но я считаю, что мы не должны жить в каменном веке. Сегодня есть десятки других способов предупреждения беременности. Это надо убрать в историю. Даже если эти случаи признаются допустимыми, что все они были по медицинским показаниям, то в любом случае надо сегодня уходить от этого", - сказала омбудсмен.По данным Мерзляковой, случаев стерилизации женщин до 2016 года в пансионате было 12."На мой взгляд, все-таки определенное принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть о том, что это было по медицинским показаниям", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580422017.html

https://ria.ru/20201019/pushkina-1580538262.html

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свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, екатеринбург