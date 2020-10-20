https://ria.ru/20201020/sotrudnichestvo-1580731711.html

РФ и Белоруссия расширяют цифровое сотрудничество в сфере образования

Россия и Белоруссия расширяют сотрудничество в области образования, в том числе путем интеграции цифровых образовательных платформ, рабочий план мероприятий по... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T21:04

2020-10-20T21:04

2020-10-20T21:04

союзное государство

игорь карпенко

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> расширяют сотрудничество в области образования, в том числе путем интеграции цифровых образовательных платформ, рабочий план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества был подписан в рамках визита делегации Минпросвещения России в Республику Беларусь, сообщается на сайте Минпросвещения России."Подписанный сторонами план мероприятий направлен на развитие общего образовательного пространства Союзного государства, совершенствование и сближение систем образования России и Беларуси. Одна из важных составляющих подписанного документа – развитие сотрудничества в области цифрового образования, в том числе проработка вопроса интеграции цифровых образовательных платформ двух стран", — говорится в сообщении.Отмечается, что в переговорах по вопросам сотрудничества двух стран участвовали первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, министр образования Белоруссии <a href="http://ria.ru/person__317/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Карпенко</a> и замминистра образования Белоруссии Александр Кадлубай.Подчеркивается, что Глушко на встрече рассказал об образовательных платформах России, которые стали особенно нужны во время пандемии коронавируса. Он также затронул вопросы важности организации повышения квалификации на взаимной основе, развития сотрудничества в области международной оценки качества образования и другие."Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая открытие в Беларуси пунктов для сдачи единого государственного экзамена, увеличение числа белорусских детей, которые смогут посетить российские федеральные учреждения отдыха и оздоровления "Артек", "Орленок", "Смена" и другие. Они также коснулись вопроса актуализации содержания исторического образования", — добавляется в сообщении.Отмечается, что ответный визит белорусской делегации в Россию запланирован на вторую половину ноября.

https://ria.ru/20201020/rouming-1580728599.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь карпенко, белоруссия