https://ria.ru/20201020/shkola-1580680869.html
Число закрытых на карантин школьных классов снизилось в Подмосковье
Количество закрытых на карантин школьных классов в Подмосковье уменьшилось с 586 до 419, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Всего в РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:26
2020-10-20T16:26
2020-10-20T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Количество закрытых на карантин школьных классов в Подмосковье уменьшилось с 586 до 419, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Всего в регионе более 35 тысяч классов. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/dolja-zakrytyh-na-karantin-klassov/" target="_blank">"360"</a>.Она уточнила, что дети уже начали возвращаться к учебе. Те, кто остается дома, временно занимаются в дистанционном формате. Министр пояснила, что класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% учеников. Полностью учебное заведение закрывается, когда состояние здоровья ухудшается у 30% школьников. Ирина Каклюгина подчеркнула, что во всех среднеобразовательных учреждениях региона уже предприняли все необходимые действия для безопасности школьников и работников.Соблюдение мер контролируют не только сотрудники областного министерства образования, но и волонтеры – студенты профильных факультетов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Количество закрытых на карантин школьных классов в Подмосковье уменьшилось с 586 до 419, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Всего в регионе более 35 тысяч классов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Она уточнила, что дети уже начали возвращаться к учебе. Те, кто остается дома, временно занимаются в дистанционном формате. Министр пояснила, что класс отправляется на карантин, если в нем заболели 20% учеников. Полностью учебное заведение закрывается, когда состояние здоровья ухудшается у 30% школьников.
Ирина Каклюгина подчеркнула, что во всех среднеобразовательных учреждениях региона уже предприняли все необходимые действия для безопасности школьников и работников.
"Вопрос безопасности сейчас очень важен. Прошу всех педагогов и родителей быть внимательными к здоровью и самочувствию детей", — предупредила она.
Соблюдение мер контролируют не только сотрудники областного министерства образования, но и волонтеры – студенты профильных факультетов.