https://ria.ru/20201020/shkola-1580586880.html

В России уменьшилось число ушедших на карантин по COVID-19 школ

Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 126, это 0,32% от общего количества школ в стране, следует из инфографики,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:25

2020-10-20T09:25

2020-10-20T09:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 126, это 0,32% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "<a href="https://t.me/s/bpshkola" target="_blank">Большая перемена РФ</a>".В субботу сообщалось о 127 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%, следует из данных министерства.За 19 октября ушли на карантин 27 школ, вышли с карантина 28.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/distantsionka-1580493784.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество