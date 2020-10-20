https://ria.ru/20201020/sberbank-1580584456.html

Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

Сбербанк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом РБК рассказал вице-президент... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:58

2020-10-20T08:58

2020-10-20T10:10

игорь карташов

сбербанк россии

технологии

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a> разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> рассказал вице-президент банка Станислав Карташов.Сервис будет анализировать банковские транзакции клиентов и сопоставлять их с данными о физическом расположении торговых точек от 2ГИС (банк приобрел картографический сервис в августе 2020 года). Эту информацию сможет использовать как бизнес (где лучше всего открыть новый магазин), так и власти (какие транспортные маршруты пользуются наибольшим спросом).Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика". Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу. Среди услуг — составление информационно-аналитических отчетов, составление портрета целевой аудитории, мониторинг отраслей и многое другое.

https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html

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agent_anonimus "Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу." - а окажется, что персональные данные(( 261

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь карташов, сбербанк россии, технологии, общество, экономика