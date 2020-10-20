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Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян
Сбербанк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом РБК рассказал вице-президент... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:58
2020-10-20T10:10
игорь карташов
сбербанк россии
технологии
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a> разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> рассказал вице-президент банка Станислав Карташов.Сервис будет анализировать банковские транзакции клиентов и сопоставлять их с данными о физическом расположении торговых точек от 2ГИС (банк приобрел картографический сервис в августе 2020 года). Эту информацию сможет использовать как бизнес (где лучше всего открыть новый магазин), так и власти (какие транспортные маршруты пользуются наибольшим спросом).Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика". Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу. Среди услуг — составление информационно-аналитических отчетов, составление портрета целевой аудитории, мониторинг отраслей и многое другое.
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"Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу." - а окажется, что персональные данные((
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игорь карташов, сбербанк россии, технологии, общество, экономика

Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

08:58 20.10.2020 (обновлено: 10:10 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сбербанк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом РБК рассказал вице-президент банка Станислав Карташов.
Сервис будет анализировать банковские транзакции клиентов и сопоставлять их с данными о физическом расположении торговых точек от 2ГИС (банк приобрел картографический сервис в августе 2020 года). Эту информацию сможет использовать как бизнес (где лучше всего открыть новый магазин), так и власти (какие транспортные маршруты пользуются наибольшим спросом).

"Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу", — пояснил Карташов.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика". Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу. Среди услуг — составление информационно-аналитических отчетов, составление портрета целевой аудитории, мониторинг отраслей и многое другое.
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Игорь КарташовСбербанк РоссииТехнологииОбществоЭкономика
 
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