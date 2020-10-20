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Накопить на пенсию: наставники помогут самозанятым развить бизнес
В рамках программы "Наставничество для самозанятых" опытные профессионалы расскажут жителям Приморского края, ведущим собственные бизнес-проекты, как эффективно РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
приморский край
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В рамках программы "Наставничество для самозанятых" опытные профессионалы расскажут жителям Приморского края, ведущим собственные бизнес-проекты, как эффективно развивать свое дело, просчитывать риски и настраивать аудиторию.Бесплатные занятия будут проходить с 23 октября до 1 декабря в онлайн-формате, что позволит пообщаться с наставниками самозанятым не только из крупных городов региона, но также из небольших населенных пунктов, <a href="https://www.primorsky.ru/news/228327/" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточняется</a> на официальном сайте правительства Приморья. Для участия всем желающим необходимо лишь заполнить специальную форму.Программа состоит из восьми курсов, в рамках которых участники смогут получить ответы на самые распространенные вопросы, в том числе о переходе на новый налоговый режим — налог на профессиональный доход."Спикеры расскажут, как правильно вести сделку с юридическими компаниями, работать на госплощадках и коммерческих маркетплейсах, как сформировать пенсионный и страховой портфели, как сотрудничать с банками и какие кредиты доступны для самозанятых", — говорится в сообщении.В качестве экспертов выступят сотрудники профильных управлений и коммерческих структур — Роспотребнадзора, ФНС, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, банков. По итогам занятий участники представят наставникам свои проекты с учетом прослушанных лекций и получат сертификат о прохождении программы.По информации регионального министерства экономического развития, на начало октября в Приморье зарегистрировано более пяти тысяч самозанятых. Необходимый комплекс мер поддержки они могут получить в центре "Мой бизнес". В настоящее время центр разрабатывает новые бесплатные услуги, которые будут доступны самозанятым.
https://ria.ru/20201016/kovorking-1579956708.html
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приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
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60
хорошие новости, приморский край

Накопить на пенсию: наставники помогут самозанятым развить бизнес

08:00 20.10.2020 (обновлено: 10:29 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В рамках программы "Наставничество для самозанятых" опытные профессионалы расскажут жителям Приморского края, ведущим собственные бизнес-проекты, как эффективно развивать свое дело, просчитывать риски и настраивать аудиторию.
Бесплатные занятия будут проходить с 23 октября до 1 декабря в онлайн-формате, что позволит пообщаться с наставниками самозанятым не только из крупных городов региона, но также из небольших населенных пунктов, уточняется на официальном сайте правительства Приморья. Для участия всем желающим необходимо лишь заполнить специальную форму.
Программа состоит из восьми курсов, в рамках которых участники смогут получить ответы на самые распространенные вопросы, в том числе о переходе на новый налоговый режим — налог на профессиональный доход.
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"Спикеры расскажут, как правильно вести сделку с юридическими компаниями, работать на госплощадках и коммерческих маркетплейсах, как сформировать пенсионный и страховой портфели, как сотрудничать с банками и какие кредиты доступны для самозанятых", — говорится в сообщении.
В качестве экспертов выступят сотрудники профильных управлений и коммерческих структур — Роспотребнадзора, ФНС, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, банков. По итогам занятий участники представят наставникам свои проекты с учетом прослушанных лекций и получат сертификат о прохождении программы.

"Работа в тандеме и вовлечение наставника в проблемы начинающего самозанятого, помощь в форме советов, передачи полезных контактов, знаний и современных инструментов ведения бизнеса — все это позволит новичкам в бизнесе избежать ошибок, успешно развивать дело", — отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова.

По информации регионального министерства экономического развития, на начало октября в Приморье зарегистрировано более пяти тысяч самозанятых. Необходимый комплекс мер поддержки они могут получить в центре "Мой бизнес". В настоящее время центр разрабатывает новые бесплатные услуги, которые будут доступны самозанятым.
 
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