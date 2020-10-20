https://ria.ru/20201020/samozanyatye-1580461333.html

Накопить на пенсию: наставники помогут самозанятым развить бизнес

В рамках программы "Наставничество для самозанятых" опытные профессионалы расскажут жителям Приморского края, ведущим собственные бизнес-проекты, как эффективно РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T10:29

хорошие новости

хорошие новости

приморский край

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В рамках программы "Наставничество для самозанятых" опытные профессионалы расскажут жителям Приморского края, ведущим собственные бизнес-проекты, как эффективно развивать свое дело, просчитывать риски и настраивать аудиторию.Бесплатные занятия будут проходить с 23 октября до 1 декабря в онлайн-формате, что позволит пообщаться с наставниками самозанятым не только из крупных городов региона, но также из небольших населенных пунктов, <a href="https://www.primorsky.ru/news/228327/" target="_blank" rel="nofollow noopener">уточняется</a> на официальном сайте правительства Приморья. Для участия всем желающим необходимо лишь заполнить специальную форму.Программа состоит из восьми курсов, в рамках которых участники смогут получить ответы на самые распространенные вопросы, в том числе о переходе на новый налоговый режим — налог на профессиональный доход."Спикеры расскажут, как правильно вести сделку с юридическими компаниями, работать на госплощадках и коммерческих маркетплейсах, как сформировать пенсионный и страховой портфели, как сотрудничать с банками и какие кредиты доступны для самозанятых", — говорится в сообщении.В качестве экспертов выступят сотрудники профильных управлений и коммерческих структур — Роспотребнадзора, ФНС, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, банков. По итогам занятий участники представят наставникам свои проекты с учетом прослушанных лекций и получат сертификат о прохождении программы.По информации регионального министерства экономического развития, на начало октября в Приморье зарегистрировано более пяти тысяч самозанятых. Необходимый комплекс мер поддержки они могут получить в центре "Мой бизнес". В настоящее время центр разрабатывает новые бесплатные услуги, которые будут доступны самозанятым.

https://ria.ru/20201016/kovorking-1579956708.html

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приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, приморский край