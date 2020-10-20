https://ria.ru/20201020/rebenok-1580659017.html

В Новосибирске начали проверку из-за видео с необычным массажем младенцу

СК в Новосибирске организовал доследственую проверку по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:59

2020-10-20T14:59

2020-10-20T14:59

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> организовал доследственую проверку по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.В СУСК пояснили, что в ходе мониторинга СМИ следователи выявили сообщение и видео в социальных сетях о том, что массажистом 1959 года рождения были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Организована доследственная проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/proisshestviya-1578310913.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия