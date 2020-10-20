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В Новосибирске начали проверку из-за видео с необычным массажем младенцу
СК в Новосибирске организовал доследственую проверку по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:59
2020-10-20T14:59
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> организовал доследственую проверку по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.В СУСК пояснили, что в ходе мониторинга СМИ следователи выявили сообщение и видео в социальных сетях о том, что массажистом 1959 года рождения были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Организована доследственная проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/proisshestviya-1578310913.html
новосибирск
новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске начали проверку из-за видео с необычным массажем младенцу

14:59 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. СК в Новосибирске организовал доследственую проверку по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
В СУСК пояснили, что в ходе мониторинга СМИ следователи выявили сообщение и видео в социальных сетях о том, что массажистом 1959 года рождения были оказаны новорожденному ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка", - рассказали в управлении.
Организована доследственная проверка.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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