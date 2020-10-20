https://ria.ru/20201020/rebenok-1580646221.html

Житель Урала пойдет под суд за убийство ребенка при стрельбе по банкам

Житель Нижнего Тагила пойдет под суд за убийство восьмилетнего мальчика, которому он попал в голову при стрельбе по жестяным банкам, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:15

2020-10-20T14:15

2020-10-20T14:15

следственный комитет россии (ск рф)

нижний тагил

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Тагила</a> пойдет под суд за убийство восьмилетнего мальчика, которому он попал в голову при стрельбе по жестяным банкам, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, его арестовали. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.Борисов обвиняется по п. "а" ч. 1 ст. 213 (хулиганство с применением оружия), п.п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего из хулиганских побуждений).

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/proisshestviya-1578310913.html

нижний тагил

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия