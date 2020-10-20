https://ria.ru/20201020/pyatidesyatniki-1580591079.html

Собор российских пятидесятников начал работу во вторник в онлайн-режиме

Малый собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), который в этом году из-за пандемии проходит онлайн, начинает работу во вторник, РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:17

2020-10-20T10:17

2020-10-20T10:17

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Малый собор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), который в этом году из-за пандемии проходит онлайн, начинает работу во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РОСХВЕ."Обычно собор проходит очно - в Москве. Но в этом году из-за эпидемии собор пройдет онлайн. В столице у нас будет только студия, где соберется руководство, а в регионах – порядка 20 площадок, где люди могут собраться, соблюдая требования местного Роспотребнадзора. Остальные подключатся к собору из дома. Проповедники из-за рубежа, которых мы обычно приглашаем, также будут выступать онлайн", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы РОСХВЕ Антон Кругликов.Он утончил, что за два дня работы собора обсудят порядок восстановления ранее отлученных священнослужителей, поскольку "люди каются и исправляются". Члены общины обменяются опытом организации благотворительной помощи и служения во время пандемии и поговорят об этике служения онлайн – "актуальной темы особенно во время пандемии"."Богослужения в церквях РОСХВЕ сейчас проходит онлайн не везде – все зависит от региона и предписаний санитарных властей", - уточнил глава пресс-службы.Собор "Церковь и священство в XXI веке: незыблемость принципов и открытость к инновациям" работает 20-21 октября. По итогам будет принят документ.Как отмечается на сайте РОСХВЕ, малый собор проходит ежегодно, традиционно осенью. На большом соборе организации, который проходить раз в четыре года, на четырехлетний же срок избирают лидера организации - начальствующего епископа. Последний большой собор был в 2019 году.В работе малого обора принимают участие священнослужители РОСХВЕ, лидеры служений и общественные активисты, евангелисты и юристы-правозащитники, христиане-бизнесмены и все, кто помогает нуждающимся через социальные, благотворительные и некоммерческие организации, отмечается на сайте."В этом году мы ожидаем около 500 человек, 400 - уже зарегистрировано", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201009/semya--1578897783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва