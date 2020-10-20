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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/protesty-1580687001.html
Боррель призвал митингующих в Белоруссии продолжать мирные протесты
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед членами Европейского парламента, призвал протестующих в Белоруссии продолжать мирные акции и "не... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:50
2020-10-20T17:26
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, выступая перед членами Европейского парламента, призвал протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> продолжать мирные акции и "не поддаваться на провокации".При этом он отметил, что люди в Белоруссии начинают терять терпение. В частности, он напомнил о недавнем "ультиматуме", который выдвинула в адрес белорусских властей бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Она, в частности, призвала выполнить требования протестующих, в противном случае они начнут 25 октября "национальную забастовку".Ранее Боррель также сообщил, что работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который включит и президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пройдет быстро, никто из государств-членов не выразил никаких возражений.Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a> в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
то есть это и есть образец НЕ вмешательства в дела другого государства?
29
И это невмешательство в суверенную страну? Как с ними после этого о чём то говорить? Посылать их куда подальше - вот и весь с ними разговор.
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белоруссия
РИА Новости
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Протестный "марш пенсионеров" в Минске
В Минске новый протестный "марш пенсионеров"
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жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель призвал митингующих в Белоруссии продолжать мирные протесты

16:50 20.10.2020 (обновлено: 17:26 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоУчастники акции пенсионеров и сотрудники правоохранительных органов во время протестов в Минске
Участники акции пенсионеров и сотрудники правоохранительных органов во время протестов в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед членами Европейского парламента, призвал протестующих в Белоруссии продолжать мирные акции и "не поддаваться на провокации".

"Мы восхищаемся настойчивостью мирных протестующих, которые сталкиваются с насилием и угрозами, призываем их оставаться мирными, не поддаваться на провокации. Это будет сложно, но это лучшее, что может быть сделано", - сказал Боррель.

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При этом он отметил, что люди в Белоруссии начинают терять терпение. В частности, он напомнил о недавнем "ультиматуме", который выдвинула в адрес белорусских властей бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она, в частности, призвала выполнить требования протестующих, в противном случае они начнут 25 октября "национальную забастовку".
Ранее Боррель также сообщил, что работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который включит и президента Александра Лукашенко, пройдет быстро, никто из государств-членов не выразил никаких возражений.
Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и президент страны Александр Лукашенко.
Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
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Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
 
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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