Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими
14:40 20.10.2020 (обновлено: 19:43 20.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами.
"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", — цитирует его Sputnik Беларусь.
В начале августа в республике прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в стране начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
19 октября, 16:20В Минске пересеклись колонны сторонников Лукашенко и оппозиции