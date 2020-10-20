https://ria.ru/20201020/protesty-1580653629.html

Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:40

2020-10-20T14:40

2020-10-20T19:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580428461_0:111:3245:1936_1400x0_80_0_0_fe47714f86ad73c9750f997c01107bc8.jpg

<strong>МИНСК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами.В начале августа в республике прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в стране начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/minsk-1580509813.html

Владимир Седов Недовольны обычно те, кто с жиру бесится или что то имеет от запада, ну может еще тот кто функцию протеста избрал для себя как профессию. 1652

Natalia Bikowa Замечательно. Главное, что охват будет полный. 1296

322

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире