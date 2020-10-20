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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/protesty-1580653629.html
Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:40
2020-10-20T19:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами.В начале августа в республике прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в стране начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/minsk-1580509813.html
Недовольны обычно те, кто с жиру бесится или что то имеет от запада, ну может еще тот кто функцию протеста избрал для себя как профессию.
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Замечательно. Главное, что охват будет полный.
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими

14:40 20.10.2020 (обновлено: 19:43 20.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с демонстрантами.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", — цитирует его Sputnik Беларусь.

В начале августа в республике прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в стране начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция протеста пенсионеров в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 16:20
В Минске пересеклись колонны сторонников Лукашенко и оппозиции
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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