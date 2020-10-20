https://ria.ru/20201020/professionalnyy-vnuk-neobychnaya-dolzhnost-v-novosibirskoy-klinike-1580715912.html
Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике
Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике.
2020-10-20T19:03
2020-10-20T19:03
2020-10-20T23:10
пенсионеры
пожилые
волонтеры
новосибирск
видео
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Теперь работа Геннадия — проявлять внимание и заботу в отношении пожилых пациентов, приезжающих на операцию из других городов, часто без сопровождения, в одиночестве, без родственников.
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике
Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить житель Новосибирска Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике. Теперь работа Геннадия – проявлять внимание и заботу в отношении пожилых пациентов, приезжающих на операцию из других городов, часто без сопровождения, в одиночестве, без родственников.
2020-10-20T19:03
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PT2M14S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пенсионеры, пожилые, волонтеры, новосибирск, видео
Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике
Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике.
2020-10-20T19:03
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PT2M14S
Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике
19:03 20.10.2020 (обновлено: 23:10 20.10.2020)
Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике.