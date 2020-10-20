https://ria.ru/20201020/professionalnyy-vnuk-neobychnaya-dolzhnost-v-novosibirskoy-klinike-1580715912.html

Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике

Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике.

2020-10-20T19:03

2020-10-20T19:03

2020-10-20T23:10

пенсионеры

пожилые

волонтеры

новосибирск

видео

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Теперь работа Геннадия — проявлять внимание и заботу в отношении пожилых пациентов, приезжающих на операцию из других городов, часто без сопровождения, в одиночестве, без родственников.

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Профессиональный внук: необычная должность в новосибирской клинике Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить житель Новосибирска Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике. Теперь работа Геннадия – проявлять внимание и заботу в отношении пожилых пациентов, приезжающих на операцию из других городов, часто без сопровождения, в одиночестве, без родственников. 2020-10-20T19:03 true PT2M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пенсионеры, пожилые, волонтеры, новосибирск, видео