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Лукашенко заявил, что не рассматривает приватизацию НПЗ
Белоруссия даже не рассматривает в настоящее время вопрос о приватизации своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил во вторник в Минске президент республики... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:11
2020-10-20T13:11
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> даже не рассматривает в настоящее время вопрос о приватизации своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал Лукашенко во время назначения гендиректором ОАО "Нафтан" Андрея Сойко, ранее занимавшего должность зампредседателя Белорусского госконцерна по нефти и химии. Слова президента приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20201020/1045944287/Lukashenko-zayavil-chto-k-Naftanu-prismatrivayutsya-voryugi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать", - подчеркнул белорусский президент.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не рассматривает приватизацию НПЗ

13:11 20.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белоруссия даже не рассматривает в настоящее время вопрос о приватизации своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил во вторник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
"Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал Лукашенко во время назначения гендиректором ОАО "Нафтан" Андрея Сойко, ранее занимавшего должность зампредседателя Белорусского госконцерна по нефти и химии. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать", - подчеркнул белорусский президент.
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