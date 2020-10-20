https://ria.ru/20201020/privatizatsiya-1580630218.html

Лукашенко заявил, что не рассматривает приватизацию НПЗ

Белоруссия даже не рассматривает в настоящее время вопрос о приватизации своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил во вторник в Минске президент республики... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:11

2020-10-20T13:11

2020-10-20T13:11

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> даже не рассматривает в настоящее время вопрос о приватизации своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал Лукашенко во время назначения гендиректором ОАО "Нафтан" Андрея Сойко, ранее занимавшего должность зампредседателя Белорусского госконцерна по нефти и химии. Слова президента приводит <a href="https://sputnik.by/economy/20201020/1045944287/Lukashenko-zayavil-chto-k-Naftanu-prismatrivayutsya-voryugi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20201020/protesty-1580626709.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире