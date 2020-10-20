https://ria.ru/20201020/postery-1580539111.html

Тонкий английский юмор в известных рекламных постерах

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века" — более 150 плакатов и афиш из собрания музея,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T14:18

что посмотреть

музеи

москва

куда сходить

реклама

выставки

марина лошак

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

англия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580497733_128:425:1918:1432_1400x0_80_0_0_5f81a4c7ee7368aa6ed9bfdeb8acc590.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века" — более 150 плакатов и афиш из собрания музея, включая работы пионеров направления Обри Бердсли и Уолтера Крейна. В отличие от других стран Европы, где коммерческие иллюстраторы беззастенчиво и в лоб нахваливали товар или услугу, в Великобритании предпочитали тонкую иронию и недосказанность. О том, как англичане сначала презирали рекламу, но потом признали ее, — в материале РИА Новости. Как рекламировать чулки"Представьте, что в конце XIX века французскому и британскому художникам заказали рекламу чулок. Что сделает первый? Скорее всего, изобразит на плакате танцовщицу кабаре: с задранной до бедер юбкой, выставляющую вперед красивые ножки. Но викторианцы таких фривольностей не одобряли. Поэтому на британском постере, например, священник, который держит в руках женские чулки, восхищаясь их качеством. Согласитесь: без вульгарности, но при этом оригинально — с юмором и очень запоминается", — рассказывает куратор выставки Ирина Никифорова. По ее словам, одно из главных отличий британской визуальной рекламы — подчеркнутая деликатность. Понятно, что товар все-таки нужно было продать, но грубый нажим на потребителя пресса и публика встречали с неодобрением. Тем более было легальное основание: еще в 1752 году английский парламент принял закон об ответственности за достоверность и надежность рекламной информации.Когда смотришь на представленные на выставке афиши, кажется, что их делали не для улицы, а для закрытого клуба интеллектуалов: аллюзии к литературным сюжетам, отсылки к мифологии и истории. На плакате для подземки слоганом могла быть, например, цитата из Шекспира или Джона Мильтона. Причем ее автора даже не указывали: предполагалось, что прохожий и так узнает классика. Выставкой британских постеров ГМИИ продолжает исследование искусства рекламного плаката, начатое в прошлом году посвященной французским коммерческим иллюстраторам экспозицией "Афишемания". "Благодаря часто тиражируемым произведениям Тулуз-Лотрека и его коллег почти все представляют, хотя бы немного, что такое французский постер. О британском рекламном плакате широкой публике известно гораздо меньше, а это выдающаяся страница в большой книге искусства: мало что так точно выражает английский дух и ментальность Соединенного Королевства, — считает директор музея Марина Лошак. — Так что мы, можно сказать, открываем нашим посетителям Атлантиду". "Человек-сэндвич" и билборды"В Англии Викторианской эпохи общество презирало рекламу, — указывает Никифорова. — Но спрос был огромный: телевидения и радио не было, а где же еще торговцы могли рассказать о своих достоинствах. Стараясь обойти конкурентов, предприниматели соперничали в размере шрифта, бились за выгодные места: ограждения, стены домов, крыши". "Было и несколько чисто английских изобретений, которые очень быстро прижились в Европе: конные рекламные повозки, специальные тумбы с освещением (или лайтбоксы), тексты прямо на тротуарах. А еще — "человек-сэндвич", обернутый в постеры и расхаживающий по улице с листовками", — говорит куратор.Снисходительное отношение чопорных британцев к продвижению товаров и услуг изменили рекламные карикатуры членов Лондонского скетч-клуба — Дадли Харди, Джона Хэссола, Уильяма Тру и других художников-иллюстраторов. Созданные ими в конце XIX века билборды и афиши посвящены театральным постановкам, литературе, техническим новинкам вроде электрического освещения. Отдельный зал — постеры специально для лондонского транспорта. Именно коммерческие дизайнеры первыми активно использовали для обозначения станций столичного метро рондо ("бычий глаз") — перечеркнутый по горизонтали круг, прототип узнаваемого символа подземки. Без него, особенно издалека, сложно понять, к чему призывает реклама, ведь на афишах — сцены из театральных спектаклей, зарисовки футбольных матчей, английские пейзажи. Нет, это не случайный набор картинок: суть в том, что добираться до всех этих мест лучше на поезде. Солдат ТоммиЕще один раздел выставки посвящен агитационному и военному плакату. Особый подход в Британии был и к этому жанру, казалось бы, четкому в плане разделения на "хороших" и "плохих". Врагов не изображали в виде монстров, а своих не рисовали просто безликими бравыми молодцами. Так, популярным героем во время Первой мировой войны стал "закуривающий Томми": обычный солдат, прервавший бой, чтобы разжечь трубочку. Сопровождался плакат лозунгом: "Эй, кайзер, минутку". В годы Второй мировой войны художник адаптировал образ к новым обстоятельствам. Томми так же невозмутимо и с улыбкой смотрел на зрителя, только теперь надпись гласила: "Полминутки, Гитлер!"Незадолго до этого рекламный плакат в Британии наконец окончательно признали искусством. В 1930 году в Лондоне появилось Общество промышленных художников, объединившее дизайнеров и специалистов в области прикладной графики. И профессия коммерческого дизайнера в Соединенном Королевстве приобрела высокий статус. От ненависти до любви"Мы стремились показать, как Великобритания прошла путь от отрицания иллюстрированной рекламы до ее триумфального воцарения", — говорит Никифорова. Проследить это позволяет крупная коллекция постеров, которую ГМИИ получил в наследство от закрытого в 1948 году Музея нового западного искусства, — более пяти тысяч экспонатов прикладной графики. Во время карантина, указывает Никифорова, проделали огромную работу: во-первых, подготовили каталог-резоне, к выходу которого и приурочена новая выставка. Во-вторых, закончили масштабную реставрацию. Конечно, многие плакаты выдержали проверку временем — ведь создавались они все-таки для улицы, а не для музея. Но вообще постеры очень хрупкие и требуют особого хранения. "К 1920-м художники перестали использовать дешевые материалы. Однако прежние афиши печатали на бумаге, вместо клея — крахмал, и сейчас такие листы просто рассыпаются", — уточняет куратор. Выставка “Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина” проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 31 января 2021 года. Билеты доступны только на сайте, сеансы — каждые 15 минут с 11:00 до 18:45.

https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

москва

англия

великобритания

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , музеи, москва, куда сходить , реклама, выставки, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, англия, великобритания, лондон