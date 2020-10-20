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Правительство выделило 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице
Правительство РФ выделило Роструду из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, следует из РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:25
2020-10-20T12:25
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ выделило <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, следует из распоряжения, опубликованного на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.Отмечается, что имеется в виду достижение 100% выплаты пособия по безработице "в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".
РИА Новости
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федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Правительство выделило 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице

12:25 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило Роструду из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 35632885,6 тысячи рублей на... финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам", - говорится в документе.
Отмечается, что имеется в виду достижение 100% выплаты пособия по безработице "в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".
 
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
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