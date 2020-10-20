https://ria.ru/20201020/posobiya-1580621136.html
Правительство выделило 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице
Правительство РФ выделило Роструду из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, следует из РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:25
2020-10-20T12:25
2020-10-20T12:25
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ выделило <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей на пособия по безработице в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, следует из распоряжения, опубликованного на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.Отмечается, что имеется в виду достижение 100% выплаты пособия по безработице "в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество