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Названо число регионов с превышенными эпидемическими порогами по ОРВИ
Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:06
2020-10-20T03:32
россия
москва
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в Роспотребнадзоре.В надзорном ведомстве также рассказали о ходе вакцинации от гриппа. Подчеркивается, что прививки делают во всех регионах страны, при этом вакцинировались уже 38,9 миллиона человек — 26,5 процента от населения.
россия
москва
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россия, москва, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп

Названо число регионов с превышенными эпидемическими порогами по ОРВИ

03:06 20.10.2020 (обновлено: 03:32 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка в защитной маске в метро
Девушка в защитной маске в метро - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в Роспотребнадзоре.
В надзорном ведомстве также рассказали о ходе вакцинации от гриппа. Подчеркивается, что прививки делают во всех регионах страны, при этом вакцинировались уже 38,9 миллиона человек — 26,5 процента от населения.
 
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РоссияМоскваЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Грипп
 
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