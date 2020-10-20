https://ria.ru/20201020/porog-1580573946.html

Названо число регионов с превышенными эпидемическими порогами по ОРВИ

Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:06

2020-10-20T03:06

2020-10-20T03:32

россия

москва

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в Роспотребнадзоре.В надзорном ведомстве также рассказали о ходе вакцинации от гриппа. Подчеркивается, что прививки делают во всех регионах страны, при этом вакцинировались уже 38,9 миллиона человек — 26,5 процента от населения.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп