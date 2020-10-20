https://ria.ru/20201020/porog-1580573946.html
Названо число регионов с превышенными эпидемическими порогами по ОРВИ
Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:06
2020-10-20T03:06
2020-10-20T03:32
россия
москва
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568785323_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1a2408dacdbcbdf52997fded0e2d60c0.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в Роспотребнадзоре.В надзорном ведомстве также рассказали о ходе вакцинации от гриппа. Подчеркивается, что прививки делают во всех регионах страны, при этом вакцинировались уже 38,9 миллиона человек — 26,5 процента от населения.
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568785323_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_aad5e9177eb014d12c985642ee5c448d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп