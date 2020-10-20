https://ria.ru/20201020/pompeo-1580577480.html

Помпео обвинил Россию в пренебрежении международной киберстабильностью

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Россия пренебрежительно относится к общественной безопасности и международной стабильности в киберпространстве. Об... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T06:42

2020-10-20T06:42

2020-10-20T06:42

россия

майк помпео

кибербезопасность

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Россия пренебрежительно относится к общественной безопасности и международной стабильности в киберпространстве. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря.Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал обвинение в адрес шести россиян в международном хакерстве."Эта кибердеятельность показывает полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете", — отмечается в документе.Помпео также призвал Москву прекратить "это безотвественное поведение".Новые обвиненияРанее минюст <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, утверждается, что они якобы могли быть причастными к распространению вируса NotPetya в 2017 году.Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее.Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка якобы также планировала хакерскую атаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.Источник в российском МИД заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Вашингтона и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Лондона</a> в причастности российских хакеров к различным кибератакам, в том числе на организаторов Олимпиады в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank">Токио</a>, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.Таких намерений нетНовые обвинения прокомментировали и в российском посольстве в США. Представитель дипведомства заявил РИА Новости, что единственная цель подобных явлений — разогрев русофобских настроений в американском обществе и развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании.При этом у России не ставила перед собой и не будет ставить целей проводить дестабилизирующие операции по всему миру, заключил дипломат.

https://ria.ru/20190905/1558367601.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, кибербезопасность, технологии, в мире