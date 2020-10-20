Эксперт оценил идею глобального поиска "телефонных террористов"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов". По его словам, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом.
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"В теории идея хороша, использование IP-телефонии в незаконных целях, в том числе для телефонного терроризма, это реальность, с которой очень сложно бороться, а внутри государственных границ - вообще невозможно. В Россию примерно половина мошеннических звонков "службы безопасности сбербанка" поступает с Украины, поэтому кооперация, в том числе информационная, могла бы помочь пресекать деятельность крупных площадок", - считает Поярков.
"На практике же эта инициатива обречена на провал, так как опять пытается лечь регламентом поперек прогресса", - добавил он.
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