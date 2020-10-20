Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/poisk-1580729849.html
Эксперт оценил идею глобального поиска "телефонных террористов"
Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром",... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:48
2020-10-20T20:48
россия
арсений поярков
юрий коков
госдума рф
совет безопасности рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_8ea0c43ab41180e3709282445170f1dc.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по цифровой экономике <a href="http://ria.ru/person_arseniy-poyarkov/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Поярков</a>.Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a> сообщил, что Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов". По его словам, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом."На практике же эта инициатива обречена на провал, так как опять пытается лечь регламентом поперек прогресса", - добавил он.
https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577910122.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_31fd76c3191bade8a0d7ec8aefd09150.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арсений поярков, юрий коков, госдума рф, совет безопасности рф, технологии, общество

Эксперт оценил идею глобального поиска "телефонных террористов"

20:48 20.10.2020
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов". По его словам, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 03:16
Эксперт рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона

"В теории идея хороша, использование IP-телефонии в незаконных целях, в том числе для телефонного терроризма, это реальность, с которой очень сложно бороться, а внутри государственных границ - вообще невозможно. В Россию примерно половина мошеннических звонков "службы безопасности сбербанка" поступает с Украины, поэтому кооперация, в том числе информационная, могла бы помочь пресекать деятельность крупных площадок", - считает Поярков.

"На практике же эта инициатива обречена на провал, так как опять пытается лечь регламентом поперек прогресса", - добавил он.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 18:56
В Петербурге задержан "телефонный террорист", угрожавший взрывами
 
Обсудить0
РоссияАрсений ПоярковЮрий КоковГосдума РФСовет Безопасности РФТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния