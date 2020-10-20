https://ria.ru/20201020/poisk-1580729849.html

Эксперт оценил идею глобального поиска "телефонных террористов"

Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром",... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:48

2020-10-20T20:48

2020-10-20T20:48

россия

арсений поярков

юрий коков

госдума рф

совет безопасности рф

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Идея поиска "телефонных террористов" совместными усилиями нескольких стран хороша только в теории, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по цифровой экономике <a href="http://ria.ru/person_arseniy-poyarkov/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Поярков</a>.Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a> сообщил, что Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов". По его словам, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом."На практике же эта инициатива обречена на провал, так как опять пытается лечь регламентом поперек прогресса", - добавил он.

https://ria.ru/20201018/perevod-1580323742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577910122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арсений поярков, юрий коков, госдума рф, совет безопасности рф, технологии, общество