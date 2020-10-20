Москвичей предупредили о мокром снеге и порывистом ветре во вторник
07:54 20.10.2020 (обновлено: 08:21 20.10.2020)
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, куда будут проникать густые массивы облачности и скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы. Сегодня с высокой степенью вероятности выпадет первый снег. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный мокрый снег, мы увидим его в ближайшие часы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что метеостанции до сих пор не фиксировали снег. Выпадет порядка 1-2 миллиметров, однако снег не покроет землю порошей, а растает.
"Температура всего лишь плюс 3 - плюс 5 в Москве, плюс 1 - плюс 6 в Подмосковье. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба", - сообщил Тишковец.
По словам синоптика, при таком плотном, порывистом, неприятном, с переходом на северо-западные румбы, с порывами до 10-15 метров в секунду, при относительной влажности 80%, по ощущениям будет как минус 1 - на улице будет казаться гораздо холоднее, чем есть на самом деле.
18 сентября, 18:46Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой