https://ria.ru/20201020/pogoda-1580580283.html

Москвичей предупредили о мокром снеге и порывистом ветре во вторник

Первый снег, порывы ветра до 10-15 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, по ощущениям будет казаться как минус 1, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T07:54

2020-10-20T07:54

2020-10-20T08:21

евгений тишковец

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Первый снег, порывы ветра до 10-15 метров в секунду ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, по ощущениям будет казаться как минус 1, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.Он отметил, что метеостанции до сих пор не фиксировали снег. Выпадет порядка 1-2 миллиметров, однако снег не покроет землю порошей, а растает.По словам синоптика, при таком плотном, порывистом, неприятном, с переходом на северо-западные румбы, с порывами до 10-15 метров в секунду, при относительной влажности 80%, по ощущениям будет как минус 1 - на улице будет казаться гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, москва, общество