https://ria.ru/20201020/podozrevaemyy-1580684528.html

В Кировской области задержали подозреваемого в поджоге двух человек

Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по Кировской... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:36

2020-10-20T16:36

2020-10-20T16:36

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.По версии следствия, в ночь на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина после ссоры облил бензином и поджег спящих 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм 2 августа скончалась девушка, молодой человек скончался 8 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый в покушении на убийство был объявлен в розыск.

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия