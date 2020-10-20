В Кировской области задержали подозреваемого в поджоге двух человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, в ночь на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина после ссоры облил бензином и поджег спящих 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм 2 августа скончалась девушка, молодой человек скончался 8 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый в покушении на убийство был объявлен в розыск.
"В тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователям для проведения следственных действий. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.