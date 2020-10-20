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В Кировской области задержали подозреваемого в поджоге двух человек
Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по Кировской... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:36
2020-10-20T16:36
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.По версии следствия, в ночь на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина после ссоры облил бензином и поджег спящих 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм 2 августа скончалась девушка, молодой человек скончался 8 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый в покушении на убийство был объявлен в розыск.
кировская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кировской области задержали подозреваемого в поджоге двух человек

16:36 20.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины и женщины, которых подожгли заживо, в результате чего оба скончались, сообщает СУ СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, в ночь на 1 августа в поселке Оричи 34-летний мужчина после ссоры облил бензином и поджег спящих 29-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с множественными ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, от полученных травм 2 августа скончалась девушка, молодой человек скончался 8 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый в покушении на убийство был объявлен в розыск.
"В тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователям для проведения следственных действий. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
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