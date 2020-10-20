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Израиль заявил о перехвате выпущенного из сектора Газа снаряда
Один снаряд выпущен вечером во вторник из сектора Газа в сторону Израиля, его перехватила система ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:32
2020-10-20T21:32
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один снаряд выпущен вечером во вторник из сектора Газа в сторону <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, его перехватила система ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в районе, примыкающем к сектору Газа.В минувшую пятницу также сообщалось о возможном ракетном обстреле, в сторону Израиля был выпущен снаряд.В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>.
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сектор газа
палестина
израиль
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сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

Израиль заявил о перехвате выпущенного из сектора Газа снаряда

21:32 20.10.2020
 
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Dan Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Один снаряд выпущен вечером во вторник из сектора Газа в сторону Израиля, его перехватила система ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в районе, примыкающем к сектору Газа.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2020
9 февраля, 22:02
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд

"Один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой "Железный купол", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу также сообщалось о возможном ракетном обстреле, в сторону Израиля был выпущен снаряд.
В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
 
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Сектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
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