https://ria.ru/20201020/perekhvat-1580734794.html

Израиль заявил о перехвате выпущенного из сектора Газа снаряда

Один снаряд выпущен вечером во вторник из сектора Газа в сторону Израиля, его перехватила система ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T21:32

2020-10-20T21:32

2020-10-20T21:32

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один снаряд выпущен вечером во вторник из сектора Газа в сторону <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, его перехватила система ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.Ранее сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в районе, примыкающем к сектору Газа.В минувшую пятницу также сообщалось о возможном ракетном обстреле, в сторону Израиля был выпущен снаряд.В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>.

https://ria.ru/20200209/1564466261.html

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сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире