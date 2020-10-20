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https://ria.ru/20201020/peredvizhenie-1580601167.html
Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны
Центр организации дорожного движения Москвы собирается установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК),... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:05
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центр организации дорожного движения г. москвы
москва
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centr_organizacii_dorozhnogo_dvizhenija/" target="_blank">Центр организации дорожного движения Москвы</a> собирается установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движения пешеходов, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/?from=logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>. Как следует из документации на <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173200001420001132&amp;backUrl=6b88304c-4474-438f-bcc2-fd000bb9d4e7" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> госзакупок, система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров от АПК. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. В итоге будут сформированы карты пассажиропотока в столице. Вся информация будет находиться в едином центре хранения данных, которым управляет столичный департамент информационных технологий. Потратить на это предполагается 155,2 миллиона рублей. Как пояснили изданию в пресс-службе ЦОДД, они опирались на практику мировых столиц. Проект не предусматривает получение персонифицированных данных, а нацелен на улучшение качества работы городского транспорта". Сейчас данные о пассажиропотоке собирают несколько городских систем, например, турникеты, к которым пассажиры прикладывают транспортные карты, однако они не показывают дальнейший путь человека. Введение новой системы поможет провести более качественный анализ.
https://ria.ru/20201020/sberbank-1580584456.html
А как статья 137 УК РФ, Нарушение неприкосновенности частной жизни?
144
А можно просто не брать телефон с собой, или же пользоваться кнопочным без интернета?
121
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
центр организации дорожного движения г. москвы, москва, технологии, общество

Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны

11:05 20.10.2020 (обновлено: 11:08 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве
Люди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы собирается установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движения пешеходов, пишет газета "Коммерсант".
Как следует из документации на сайте госзакупок, система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров от АПК. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:58
Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян
В итоге будут сформированы карты пассажиропотока в столице. Вся информация будет находиться в едином центре хранения данных, которым управляет столичный департамент информационных технологий. Потратить на это предполагается 155,2 миллиона рублей.
Как пояснили изданию в пресс-службе ЦОДД, они опирались на практику мировых столиц. Проект не предусматривает получение персонифицированных данных, а нацелен на улучшение качества работы городского транспорта".
Сейчас данные о пассажиропотоке собирают несколько городских систем, например, турникеты, к которым пассажиры прикладывают транспортные карты, однако они не показывают дальнейший путь человека. Введение новой системы поможет провести более качественный анализ.
 
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Центр организации дорожного движения г. МосквыМоскваТехнологииОбщество
 
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