https://ria.ru/20201020/peredvizhenie-1580601167.html

Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны

Центр организации дорожного движения Москвы собирается установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК),... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:05

2020-10-20T11:05

2020-10-20T11:08

центр организации дорожного движения г. москвы

москва

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centr_organizacii_dorozhnogo_dvizhenija/" target="_blank">Центр организации дорожного движения Москвы</a> собирается установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движения пешеходов, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/?from=logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>. Как следует из документации на <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173200001420001132&backUrl=6b88304c-4474-438f-bcc2-fd000bb9d4e7" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> госзакупок, система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 метров от АПК. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. В итоге будут сформированы карты пассажиропотока в столице. Вся информация будет находиться в едином центре хранения данных, которым управляет столичный департамент информационных технологий. Потратить на это предполагается 155,2 миллиона рублей. Как пояснили изданию в пресс-службе ЦОДД, они опирались на практику мировых столиц. Проект не предусматривает получение персонифицированных данных, а нацелен на улучшение качества работы городского транспорта". Сейчас данные о пассажиропотоке собирают несколько городских систем, например, турникеты, к которым пассажиры прикладывают транспортные карты, однако они не показывают дальнейший путь человека. Введение новой системы поможет провести более качественный анализ.

https://ria.ru/20201020/sberbank-1580584456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения г. москвы, москва, технологии, общество