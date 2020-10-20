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Рапота: возобновление ж/д сообщения Россия — Белоруссия обсуждается
Группа высокого уровня совмина Союзного государства Россия-Белоруссия обсудила вопрос возобновления ж/д сообщения, решений пока не принято, но в случае роста... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:58
2020-10-20T20:58
союзное государство
григорий рапота
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Группа высокого уровня совмина Союзного государства Россия-Белоруссия обсудила вопрос возобновления ж/д сообщения, решений пока не принято, но в случае роста количества заражений коронавирусом пассажиропоток может быть сокращен, заявил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."Встал вопрос о поезде, в основном об этом и говорили: как сделать так, чтобы пустить поезд - пускай, он будет сначала загружен на 50 процентов, потом в зависимости от развития ситуации можно было бы увеличить до полного объема пассажиров... Никаких решений на этот счет мы не приняли", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания.Он отметил, что на группе было выражено мнение и достигнута договоренность, что компетентные ведомства проработают вопрос, а вице-премьерам будут даны поручения."Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, боюсь, что мы не только не запустим поезд, а еще и сократим другие пассажиропотоки", — подчеркнул Рапота.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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григорий рапота

Рапота: возобновление ж/д сообщения Россия — Белоруссия обсуждается

20:58 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Группа высокого уровня совмина Союзного государства Россия-Белоруссия обсудила вопрос возобновления ж/д сообщения, решений пока не принято, но в случае роста количества заражений коронавирусом пассажиропоток может быть сокращен, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Встал вопрос о поезде, в основном об этом и говорили: как сделать так, чтобы пустить поезд - пускай, он будет сначала загружен на 50 процентов, потом в зависимости от развития ситуации можно было бы увеличить до полного объема пассажиров... Никаких решений на этот счет мы не приняли", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания.
Он отметил, что на группе было выражено мнение и достигнута договоренность, что компетентные ведомства проработают вопрос, а вице-премьерам будут даны поручения.
"Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, боюсь, что мы не только не запустим поезд, а еще и сократим другие пассажиропотоки", — подчеркнул Рапота.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Союзное государствоГригорий Рапота
 
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