https://ria.ru/20201020/passazhiropotok-1580730995.html

Рапота: возобновление ж/д сообщения Россия — Белоруссия обсуждается

Группа высокого уровня совмина Союзного государства Россия-Белоруссия обсудила вопрос возобновления ж/д сообщения, решений пока не принято, но в случае роста... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:58

2020-10-20T20:58

2020-10-20T20:58

союзное государство

григорий рапота

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Группа высокого уровня совмина Союзного государства Россия-Белоруссия обсудила вопрос возобновления ж/д сообщения, решений пока не принято, но в случае роста количества заражений коронавирусом пассажиропоток может быть сокращен, заявил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."Встал вопрос о поезде, в основном об этом и говорили: как сделать так, чтобы пустить поезд - пускай, он будет сначала загружен на 50 процентов, потом в зависимости от развития ситуации можно было бы увеличить до полного объема пассажиров... Никаких решений на этот счет мы не приняли", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания.Он отметил, что на группе было выражено мнение и достигнута договоренность, что компетентные ведомства проработают вопрос, а вице-премьерам будут даны поручения."Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, боюсь, что мы не только не запустим поезд, а еще и сократим другие пассажиропотоки", — подчеркнул Рапота.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20200405/1569598540.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота