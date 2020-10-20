https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580638307.html
Мишустин рассказал об уроках борьбы с пандемией
Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией, она ведется без рывков и шоков, заявил в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:44
2020-10-20T13:44
2020-10-20T14:03
международный дискуссионный клуб "валдай"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией, она ведется без рывков и шоков, заявил в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580639208.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество