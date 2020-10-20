https://ria.ru/20201020/otnosheniya-1580693457.html

Горбачев напомнил о важности отношений между Россией и Германией

Обстановка в Европе и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:38

михаил горбачев

франция

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151799/44/1517994406_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8041c306d1ff617e85a810b72a45bf74.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, уверен экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Договору об окончательном урегулировании в отношении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> (договор "2+4") исполнилось в этом году 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР, ФРГ, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, СССР и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года. Во вторник состоялась онлайн-дискуссия, посвященная годовщине договора; в ней приняли участие политики и эксперты из этих стран, имевшие непосредственное отношение к тем событиям.Он отметил, что причины сложившейся ситуации сложны, но упомянул в этом контексте "об ответственности тех, кто объявил себя победителями в холодной войне, присвоил себе "особые права" в мировой политике"."Перечеркнуто многое из того, что мы выстраивали 30 лет назад - договоры о разоружении, программы сотрудничества и самое главное - доверие. И нужны большие усилия, политическая воля и мудрость, чтобы восстановить доверие и вернуться на путь сотрудничества. Это трудно, но я уверен, возможно", - подчеркнул экс-президент СССР.

https://ria.ru/20201017/germaniya-1580257566.html

Иван Михайлов Выродок 13

Лаврентий Павлович По господину М.С.Г. , уже деревянный костюм плачет, а он живёт в Германии и фонтанирует ... 10

6

франция

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил горбачев, франция, европа, сша, в мире