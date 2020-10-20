Горбачев напомнил о важности отношений между Россией и Германией
17:20 20.10.2020 (обновлено: 17:38 20.10.2020)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обстановка в Европе и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") исполнилось в этом году 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, Франции, СССР и США, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года. Во вторник состоялась онлайн-дискуссия, посвященная годовщине договора; в ней приняли участие политики и эксперты из этих стран, имевшие непосредственное отношение к тем событиям.
"Основы отношений между Россией и ФРГ прочны и - я верю и надеюсь - долговечны. Наш долг - беречь отношения между нашими странами. Никому не должно быть позволено пытаться рассорить наши народы. Это особенно важно сейчас, когда многое в мире вызывает беспокойство. Обстановка в мире, в Европе тревожная", - говорится в видеообращении Горбачева к участникам этой дискуссии.
Он отметил, что причины сложившейся ситуации сложны, но упомянул в этом контексте "об ответственности тех, кто объявил себя победителями в холодной войне, присвоил себе "особые права" в мировой политике".
"Перечеркнуто многое из того, что мы выстраивали 30 лет назад - договоры о разоружении, программы сотрудничества и самое главное - доверие. И нужны большие усилия, политическая воля и мудрость, чтобы восстановить доверие и вернуться на путь сотрудничества. Это трудно, но я уверен, возможно", - подчеркнул экс-президент СССР.