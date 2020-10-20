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https://ria.ru/20201020/otnosheniya-1580693457.html
Горбачев напомнил о важности отношений между Россией и Германией
Обстановка в Европе и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:20
2020-10-20T17:38
михаил горбачев
франция
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, уверен экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Договору об окончательном урегулировании в отношении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> (договор "2+4") исполнилось в этом году 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР, ФРГ, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, СССР и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года. Во вторник состоялась онлайн-дискуссия, посвященная годовщине договора; в ней приняли участие политики и эксперты из этих стран, имевшие непосредственное отношение к тем событиям.Он отметил, что причины сложившейся ситуации сложны, но упомянул в этом контексте "об ответственности тех, кто объявил себя победителями в холодной войне, присвоил себе "особые права" в мировой политике"."Перечеркнуто многое из того, что мы выстраивали 30 лет назад - договоры о разоружении, программы сотрудничества и самое главное - доверие. И нужны большие усилия, политическая воля и мудрость, чтобы восстановить доверие и вернуться на путь сотрудничества. Это трудно, но я уверен, возможно", - подчеркнул экс-президент СССР.
https://ria.ru/20201017/germaniya-1580257566.html
Выродок
13
По господину М.С.Г. , уже деревянный костюм плачет, а он живёт в Германии и фонтанирует ...
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франция
европа
сша
РИА Новости
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михаил горбачев, франция, европа, сша, в мире

Горбачев напомнил о важности отношений между Россией и Германией

17:20 20.10.2020 (обновлено: 17:38 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обстановка в Европе и мире сейчас тревожная, важно в этих условиях беречь отношения между Россией и Германией, никому не позволяя пытаться рассорить два народа, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4") исполнилось в этом году 30 лет. Документ, подписанный 12 сентября 1990 года представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, Франции, СССР и США, создал внешнеполитические условия для объединения Германии 3 октября того же года. Во вторник состоялась онлайн-дискуссия, посвященная годовщине договора; в ней приняли участие политики и эксперты из этих стран, имевшие непосредственное отношение к тем событиям.
"Основы отношений между Россией и ФРГ прочны и - я верю и надеюсь - долговечны. Наш долг - беречь отношения между нашими странами. Никому не должно быть позволено пытаться рассорить наши народы. Это особенно важно сейчас, когда многое в мире вызывает беспокойство. Обстановка в мире, в Европе тревожная", - говорится в видеообращении Горбачева к участникам этой дискуссии.
Он отметил, что причины сложившейся ситуации сложны, но упомянул в этом контексте "об ответственности тех, кто объявил себя победителями в холодной войне, присвоил себе "особые права" в мировой политике".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 12:32
Глава МИД Германии заявил о невозможности прекращения диалога с Россией
"Перечеркнуто многое из того, что мы выстраивали 30 лет назад - договоры о разоружении, программы сотрудничества и самое главное - доверие. И нужны большие усилия, политическая воля и мудрость, чтобы восстановить доверие и вернуться на путь сотрудничества. Это трудно, но я уверен, возможно", - подчеркнул экс-президент СССР.
 
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Михаил ГорбачевФранцияЕвропаСШАВ мире
 
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