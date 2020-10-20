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Боррель призвал Россию и США продлить ДСНВ
Европейский союз призывает Россию и США договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года, сказал, выступая перед депутатами Европарламента, глава... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:31
2020-10-20T17:53
россия
жозеп боррель
договор снв-3
евросоюз
сша
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года, сказал, выступая перед депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и России договора СНВ-3 до февраля 2021 года", - сказал он.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.В то же время, как написала со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации газета Wall Street Journal, США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html
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россия
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россия, жозеп боррель, договор снв-3, евросоюз, сша, в мире

Боррель призвал Россию и США продлить ДСНВ

17:31 20.10.2020 (обновлено: 17:53 20.10.2020)
 
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Европейский союз призывает Россию и США договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года, сказал, выступая перед депутатами Европарламента, глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и России договора СНВ-3 до февраля 2021 года", - сказал он.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.
В то же время, как написала со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации газета Wall Street Journal, США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 18:58
Отвесил пощечину: ответ Лаврова США по СНВ-3 привел китайцев в восторг
 
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РоссияЖозеп БоррельДоговор СНВ-3ЕвросоюзСШАВ мире
 
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