https://ria.ru/20201020/oruzhie-1580696577.html

Боррель призвал Россию и США продлить ДСНВ

Европейский союз призывает Россию и США договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года, сказал, выступая перед депутатами Европарламента, глава... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:31

2020-10-20T17:31

2020-10-20T17:53

россия

жозеп боррель

договор снв-3

евросоюз

сша

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договориться о продлении договора СНВ-3 до февраля 2021 года, сказал, выступая перед депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и России договора СНВ-3 до февраля 2021 года", - сказал он.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано предложение о продлении договора на один год.В то же время, как написала со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации газета Wall Street Journal, США и Россия близки к соглашению по заморозке числа ядерных боезарядов с обеих сторон и продлению на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, договор снв-3, евросоюз, сша, в мире