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https://ria.ru/20201020/opoveschenie-1580622211.html
В России испытали новейшую сверхгромкую систему оповещения "Орало"
Администрация Костромской области и Российская телевизионная и радиовещательная сеть испытали в Костроме систему селективного оповещения населения "Орало",... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:29
2020-10-20T12:29
российская телевизионная и радиовещательная сеть
кострома
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Администрация <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> и <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank" data-auto="true">Российская телевизионная и радиовещательная сеть</a> испытали в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> систему селективного оповещения населения "Орало", сообщили в пресс-службе РТРС."19 октября в Костроме прошли первые испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения "Орало", разработанной в РТРС", - говорится в пресс-релизе."Орало" – это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как пояснили в пресс-службе, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 м. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа."Использование новой системы позволит обеспечить максимальный охват граждан сигналами оповещения, повысить качество и оперативность реализации мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. Порядок использования устройства такой: в региональном ситуационном центре принимается решение по оповещению, управляющий сигнал в составе первого мультиплекса передается на наземные ретрансляторы и далее в эфир, "Орало" распознает управляющий сигнал в общем потоке и выполняет команду", - указано в пресс-релизе.В ходе испытаний, по информации пресс-службы, сигнал оповещения граждан поступил с телебашни в Новинках на 10 специализированных устройств, размещенных в разных районах города. Устройства передали сигнал сирены, затем голосовое сообщение: "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения". Параллельно это сообщение транслировалось в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций первого мультиплекса."Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения. В испытаниях приняли участие департамент региональной безопасности Костромской области, управление цифрового развития администрации Костромской области и филиал РТРС "Костромской ОРТПЦ", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200407/1569665905.html
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РИА Новости
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российская телевизионная и радиовещательная сеть, кострома, технологии

В России испытали новейшую сверхгромкую систему оповещения "Орало"

12:29 20.10.2020
 
© РИА НовостиГромкоговоритель на здании
Громкоговоритель на здании - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Администрация Костромской области и Российская телевизионная и радиовещательная сеть испытали в Костроме систему селективного оповещения населения "Орало", сообщили в пресс-службе РТРС.
"19 октября в Костроме прошли первые испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения "Орало", разработанной в РТРС", - говорится в пресс-релизе.
"Орало" – это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как пояснили в пресс-службе, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 м. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа.
"Использование новой системы позволит обеспечить максимальный охват граждан сигналами оповещения, повысить качество и оперативность реализации мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. Порядок использования устройства такой: в региональном ситуационном центре принимается решение по оповещению, управляющий сигнал в составе первого мультиплекса передается на наземные ретрансляторы и далее в эфир, "Орало" распознает управляющий сигнал в общем потоке и выполняет команду", - указано в пресс-релизе.
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В ходе испытаний, по информации пресс-службы, сигнал оповещения граждан поступил с телебашни в Новинках на 10 специализированных устройств, размещенных в разных районах города. Устройства передали сигнал сирены, затем голосовое сообщение: "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения". Параллельно это сообщение транслировалось в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций первого мультиплекса.
"Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения. В испытаниях приняли участие департамент региональной безопасности Костромской области, управление цифрового развития администрации Костромской области и филиал РТРС "Костромской ОРТПЦ", - уточнили в пресс-службе.
 
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Российская телевизионная и радиовещательная сетьКостромаТехнологии
 
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