https://ria.ru/20201020/opoveschenie-1580622211.html

В России испытали новейшую сверхгромкую систему оповещения "Орало"

Администрация Костромской области и Российская телевизионная и радиовещательная сеть испытали в Костроме систему селективного оповещения населения "Орало",... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:29

2020-10-20T12:29

2020-10-20T12:29

российская телевизионная и радиовещательная сеть

кострома

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568249128_0:0:2535:1426_1400x0_80_0_0_2f49747b22d9ac2703db494942ce3e99.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Администрация <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> и <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-televizionnaya-i-radioveschatelnaya-set/" target="_blank" data-auto="true">Российская телевизионная и радиовещательная сеть</a> испытали в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> систему селективного оповещения населения "Орало", сообщили в пресс-службе РТРС."19 октября в Костроме прошли первые испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения "Орало", разработанной в РТРС", - говорится в пресс-релизе."Орало" – это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как пояснили в пресс-службе, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 м. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа."Использование новой системы позволит обеспечить максимальный охват граждан сигналами оповещения, повысить качество и оперативность реализации мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. Порядок использования устройства такой: в региональном ситуационном центре принимается решение по оповещению, управляющий сигнал в составе первого мультиплекса передается на наземные ретрансляторы и далее в эфир, "Орало" распознает управляющий сигнал в общем потоке и выполняет команду", - указано в пресс-релизе.В ходе испытаний, по информации пресс-службы, сигнал оповещения граждан поступил с телебашни в Новинках на 10 специализированных устройств, размещенных в разных районах города. Устройства передали сигнал сирены, затем голосовое сообщение: "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения". Параллельно это сообщение транслировалось в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций первого мультиплекса."Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения. В испытаниях приняли участие департамент региональной безопасности Костромской области, управление цифрового развития администрации Костромской области и филиал РТРС "Костромской ОРТПЦ", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200407/1569665905.html

5

кострома

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская телевизионная и радиовещательная сеть, кострома, технологии