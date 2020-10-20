Онлайн пресс-конференция о проблемах лечения рака у детей
16:34 20.10.2020 (обновлено: 16:47 20.10.2020)
28 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Детский рак излечим! Условие: консолидация медицинских, административных и социальных ресурсов".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора по научной и лечебной работе – директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана ВАРФОЛОМЕЕВА;
- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РУМЯНЦЕВ;
- заведующий отделением клинической онкологии и отделением исследований эмбриональных опухолей НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий КАЧАНОВ;
- аналитик, руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" ФГБНУ НИИ Общественного здоровья им. Н.А. Семашко, член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, главный внештатный детский специалист-онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Светлана КУЛЕВА;
- юрист "Национального Совета экспертов по редким заболеваниям", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья СМИРНОВА.
Модератор – президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями "Генетика", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Светлана КАРИМОВА.
Борьба с онкологическими заболеваниями давно стала задачей всего общества. Детский рак очень отличается от взрослого и в 75% случаев его можно излечить полностью. Зачастую для этого необходима инновационная дорогостоящая терапия, которая не является пожизненной. А необходимое условие для ее обеспечения - своевременный, грамотный подход и быстрое реагирование врача, а также консолидированное участие законодательных, административных и социальных ресурсов. Такое совместное взаимодействие даст стойкий результат и снизит детскую смертность. Маленькие пациенты проживут долгую, счастливую и полноценную жизнь.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора по научной и лечебной работе – директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана ВАРФОЛОМЕЕВА;
- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РУМЯНЦЕВ;
- заведующий отделением клинической онкологии и отделением исследований эмбриональных опухолей НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий КАЧАНОВ;
- аналитик, руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" ФГБНУ НИИ Общественного здоровья им. Н.А. Семашко, член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, главный внештатный детский специалист-онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Светлана КУЛЕВА;
- юрист "Национального Совета экспертов по редким заболеваниям", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья СМИРНОВА.
Модератор – президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями "Генетика", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Светлана КАРИМОВА.
Борьба с онкологическими заболеваниями давно стала задачей всего общества. Детский рак очень отличается от взрослого и в 75% случаев его можно излечить полностью. Зачастую для этого необходима инновационная дорогостоящая терапия, которая не является пожизненной. А необходимое условие для ее обеспечения - своевременный, грамотный подход и быстрое реагирование врача, а также консолидированное участие законодательных, административных и социальных ресурсов. Такое совместное взаимодействие даст стойкий результат и снизит детскую смертность. Маленькие пациенты проживут долгую, счастливую и полноценную жизнь.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru