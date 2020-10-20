https://ria.ru/20201020/onkologiya-1580683938.html

Онлайн пресс-конференция о проблемах лечения рака у детей

28 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Детский рак излечим! Условие: консолидация медицинских, административных и социальных ресурсов".

2020-10-20T16:34

2020-10-20T16:34

2020-10-20T16:47

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952946678.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- заместитель директора по научной и лечебной работе – директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана ВАРФОЛОМЕЕВА;<br>- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;<br>- президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РУМЯНЦЕВ;<br>- заведующий отделением клинической онкологии и отделением исследований эмбриональных опухолей НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий КАЧАНОВ;<br>- аналитик, руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" ФГБНУ НИИ Общественного здоровья им. Н.А. Семашко, член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Елена КРАСИЛЬНИКОВА;<br>- заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, главный внештатный детский специалист-онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Светлана КУЛЕВА;<br>- юрист "Национального Совета экспертов по редким заболеваниям", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья СМИРНОВА.<br><br>Модератор – президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями "Генетика", член Экспертного совета ГД РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Светлана КАРИМОВА.<br><br>Борьба с онкологическими заболеваниями давно стала задачей всего общества. Детский рак очень отличается от взрослого и в 75% случаев его можно излечить полностью. Зачастую для этого необходима инновационная дорогостоящая терапия, которая не является пожизненной. А необходимое условие для ее обеспечения - своевременный, грамотный подход и быстрое реагирование врача, а также консолидированное участие законодательных, административных и социальных ресурсов. Такое совместное взаимодействие даст стойкий результат и снизит детскую смертность. Маленькие пациенты проживут долгую, счастливую и полноценную жизнь. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы