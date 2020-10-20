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https://ria.ru/20201020/obvinenie-1580575649.html
Посольство России прокомментировало обвинение шестерых россиян в США
Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T04:33
2020-10-20T09:39
фбр
вооруженные силы рф
вашингтон (город)
обвинения россиян в кибератаках
россия
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> отвергает обвинения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес российских граждан в хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.Ранее американский Минюст и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> выдвинули обвинения против шести россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса."Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — прокомментировал представитель посольства.Собеседник агентства подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/">Великобритании</a></u> в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в <u><a href="http://ria.ru/location_Tokyo/">Токио</a></u>, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
https://ria.ru/20201020/kiberprostranstvo-1580570739.html
https://ria.ru/20190905/1558367601.html
В США очередное сезонное обострение лютой антироссийской паранойи.
75
надоело слушать этот бред...пойду включу ядерный реактор и сядем с медведем ломать пентагон...
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вашингтон (город)
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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фбр, вооруженные силы рф, вашингтон (город), обвинения россиян в кибератаках, россия, сша, политика

Посольство России прокомментировало обвинение шестерых россиян в США

04:33 20.10.2020 (обновлено: 09:39 20.10.2020)
 
© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Flickr / Adam Fagen
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее американский Минюст и ФБР выдвинули обвинения против шести россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.
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"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — прокомментировал представитель посольства.
Собеседник агентства подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.
"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", — добавил он.
Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
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ФБРВооруженные силы РФВашингтон (город)Обвинения россиян в кибератакахРоссияСШАПолитика
 
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