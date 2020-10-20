Посольство России прокомментировало обвинение шестерых россиян в США
04:33 20.10.2020 (обновлено: 09:39 20.10.2020)
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее американский Минюст и ФБР выдвинули обвинения против шести россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.
"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — прокомментировал представитель посольства.
Собеседник агентства подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.
"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", — добавил он.
Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
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