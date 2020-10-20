https://ria.ru/20201020/nevesta-1580685180.html

Невеста полгода готовилась к свадьбе с ничего не подозревавшим мужчиной

Женщина поделилась историей о том, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. Об этом сообщило... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:43

2020-10-20T16:43

2020-10-20T16:55

австралия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Женщина поделилась историей о том, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. Об этом сообщило австралийское издание <a href="https://7news.com.au/" target="_blank">7news.</a>По словам женщины, партнер не подарил ей кольцо, когда предложил выйти замуж, но ее это не беспокоило.Когда же спустя семь месяцев она сказала мужчине, что хочет купить платье, тот ответил, что не помнит, как делал ей предложение."С чего бы я делал предложение женщине, с которой даже не встречаюсь?" — сказал он.Женщина была шокирована таким ответом."Я думаю обманом заманить его на нашу свадьбу и посмотреть, что произойдет. Не знаю, что еще я могу сделать", — написала она.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее историю. Некоторые предположили, что слова мужчины могли быть неправильно поняты."Она, наверное, сказала что-то умное или милое, после чего он шутя произнес: "Будь моей женой", — предположили в комментариях.Нашлись и те, кто вступился за девушку."Все говорят о том, как странно поступила девушка, но никто не думает, что парень мог все это время манипулировать ей", — написал один из пользователей.

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австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире