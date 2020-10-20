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https://ria.ru/20201020/nevesta-1580685180.html
Невеста полгода готовилась к свадьбе с ничего не подозревавшим мужчиной
Женщина поделилась историей о том, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. Об этом сообщило... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:43
2020-10-20T16:55
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Женщина поделилась историей о том, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. Об этом сообщило австралийское издание <a href="https://7news.com.au/" target="_blank">7news.</a>По словам женщины, партнер не подарил ей кольцо, когда предложил выйти замуж, но ее это не беспокоило.Когда же спустя семь месяцев она сказала мужчине, что хочет купить платье, тот ответил, что не помнит, как делал ей предложение."С чего бы я делал предложение женщине, с которой даже не встречаюсь?" — сказал он.Женщина была шокирована таким ответом."Я думаю обманом заманить его на нашу свадьбу и посмотреть, что произойдет. Не знаю, что еще я могу сделать", — написала она.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее историю. Некоторые предположили, что слова мужчины могли быть неправильно поняты."Она, наверное, сказала что-то умное или милое, после чего он шутя произнес: "Будь моей женой", — предположили в комментариях.Нашлись и те, кто вступился за девушку."Все говорят о том, как странно поступила девушка, но никто не думает, что парень мог все это время манипулировать ей", — написал один из пользователей.
https://ria.ru/20201015/nevesta-1579871762.html
https://ria.ru/20201005/plate-1578286129.html
проблема глобального масштаба...какая-то "умная" готовилась к свадьбе и ни разу не обсуждала тему с "женихом"? За семь месяцев? Дурь
40
7 месяцев готовилась к свадьбе, кто ей запрещает и дальше готовиться. Зато когда появится возможность, всё будет готово.
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австралия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
австралия, в мире

Невеста полгода готовилась к свадьбе с ничего не подозревавшим мужчиной

16:43 20.10.2020 (обновлено: 16:55 20.10.2020)
 
© Fotolia / KittyБрошенная невеста
Брошенная невеста - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Fotolia / Kitty
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Женщина поделилась историей о том, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. Об этом сообщило австралийское издание 7news.
По словам женщины, партнер не подарил ей кольцо, когда предложил выйти замуж, но ее это не беспокоило.
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Когда же спустя семь месяцев она сказала мужчине, что хочет купить платье, тот ответил, что не помнит, как делал ей предложение.
"С чего бы я делал предложение женщине, с которой даже не встречаюсь?" — сказал он.
Женщина была шокирована таким ответом.
"Я думаю обманом заманить его на нашу свадьбу и посмотреть, что произойдет. Не знаю, что еще я могу сделать", — написала она.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее историю. Некоторые предположили, что слова мужчины могли быть неправильно поняты.
"Она, наверное, сказала что-то умное или милое, после чего он шутя произнес: "Будь моей женой", — предположили в комментариях.
Нашлись и те, кто вступился за девушку.
"Все говорят о том, как странно поступила девушка, но никто не думает, что парень мог все это время манипулировать ей", — написал один из пользователей.
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