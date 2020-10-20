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Суд досрочно освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мценский суд Орловской области удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Данилы Беглеца, который толкнул полицейского на несанкционированной акции 27... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:12
2020-10-24T18:13
протесты
вадим соловьев
московская городская дума
москва
орловская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мценский суд Орловской области удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Данилы Беглеца, который толкнул полицейского на несанкционированной акции 27 июля 2019 года, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если его не обжалуют, он выйдет на свободу через 10 дней", - сказал адвокат.Соловьев пояснил, что администрация колонии и представитель прокуратуры возражали против УДО, ссылаясь на взыскание за незаправленную кровать, полученное больше года назад в московском СИЗО. Кроме того, Беглец состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на сотрудников."Но взыскание получено больше года назад, поэтому считается погашенным. Сейчас у него есть поощрения за добросовестную учебу, труд, в характеристике из колонии сказано, что правил он не нарушает. Нам удалось донести до суда, что сейчас никаких угроз он не высказывает и ни на кого не нападает. А на профилактический учет ставят всех заключенных, осужденных по данной статье. Это не должно лишать его права на УДО", - отметил адвокат.В начале сентября 2019 года Тверской суд Москвы осудил Беглеца на два года колонии общего режима, позже Мосгорсуд признал решение обоснованным. По данным следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, схватив его рукой за запястье и дернув в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом он хотел предотвратить задержание другого человека, решил суд. Беглец признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
москва
орловская область
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протесты, вадим соловьев, московская городская дума, москва, орловская область, происшествия

Суд досрочно освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве

18:12 20.10.2020 (обновлено: 18:13 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мценский суд Орловской области удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Данилы Беглеца, который толкнул полицейского на несанкционированной акции 27 июля 2019 года, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если его не обжалуют, он выйдет на свободу через 10 дней", - сказал адвокат.
Соловьев пояснил, что администрация колонии и представитель прокуратуры возражали против УДО, ссылаясь на взыскание за незаправленную кровать, полученное больше года назад в московском СИЗО. Кроме того, Беглец состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на сотрудников.
"Но взыскание получено больше года назад, поэтому считается погашенным. Сейчас у него есть поощрения за добросовестную учебу, труд, в характеристике из колонии сказано, что правил он не нарушает. Нам удалось донести до суда, что сейчас никаких угроз он не высказывает и ни на кого не нападает. А на профилактический учет ставят всех заключенных, осужденных по данной статье. Это не должно лишать его права на УДО", - отметил адвокат.
В начале сентября 2019 года Тверской суд Москвы осудил Беглеца на два года колонии общего режима, позже Мосгорсуд признал решение обоснованным. По данным следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, схватив его рукой за запястье и дернув в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом он хотел предотвратить задержание другого человека, решил суд. Беглец признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
 
протестыВадим СоловьевМосковская городская думаМоскваОрловская областьПроисшествия
 
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