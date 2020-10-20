https://ria.ru/20201020/mishustin-1580609138.html

Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 20.10.2020

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международный дискуссионный клуб "валдай"

михаил мишустин

общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Клуб "Валдай" — площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, международный дискуссионный клуб "валдай", михаил мишустин, общество