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Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:40
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международный дискуссионный клуб "валдай"
михаил мишустин
общество
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Клуб "Валдай" — площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Валдайского клуба
LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Валдайского клуба
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видео, международный дискуссионный клуб "валдай", михаил мишустин, общество
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
2020-10-20T13:40
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Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция

13:40 20.10.2020 (обновлено: 14:45 20.10.2020)
 
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в работе специальной сессии очередного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Клуб "Валдай" — площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России.
Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
 
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Михаил МишустинОбщество
 
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