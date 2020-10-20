https://ria.ru/20201020/mikroskop-1580627541.html

Создан микроскоп, не имеющий предела разрешающей способности

Польские и израильские физики разработали новый метод флуоресцентной микроскопии, позволяющий изучать биологические объекты с беспрецедентной детальностью, в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:59

2020-10-20T12:59

2020-10-20T12:59

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физика

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Польские и израильские физики разработали новый метод флуоресцентной микроскопии, позволяющий изучать биологические объекты с беспрецедентной детальностью, в четыре раза превышающей дифракционный предел. Результаты <a href="http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.399600" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Optica.Продолжающееся развитие биологии и медицины требует изучения структур и взаимоотношений сверхмалых объектов, например, белков в клетках. Классического оптического микроскопа для этого явно недостаточно, а с помощью электронных микроскопов можно исследовать только неодушевленные предметы, так как образец необходимо помещать в вакуум и бомбардировать электронным лучом.Из-за волновой природы света объекты, расположенные ближе друг к другу, чем на половину длины волны, что составляет около 250 нанометров, не различимы в оптический микроскоп. Это явление, известное как дифракционный предел — одно из главных препятствий при наблюдении за мельчайшими биологическими структурами. Ученые давно пытаются его преодолеть. За достижения в области флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения были присуждены две Нобелевские премии по физике — в 2008 и 2014 годах.Методы флуоресцентной микроскопии сегодня активно используют в биологической визуализации, хотя и они имеют некоторые ограничения. Одни, такие как PALM, STORM и STED-микроскопия, обладают сверхвысоким разрешением и позволяют различать объекты, расположенные всего в десятке нанометров друг от друга, но требуют длительного времени воздействия и сложной процедуры подготовки биологических образцов.Другие — SIM и ISM-микроскопия — просты в использовании, но ограничены по разрешению и позволяют изучать только структуры, размер которых превышает половину дифракционного предела.Ученые из Лаборатории квантовой оптики физического факультета Варшавского университета в сотрудничестве с коллегами из Института науки Вейцмана в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> создали новый метод — сканирующей микроскопии оптических флуктуационных изображений со сверхвысоким разрешением (SOFISM).По сути, это модификация уже известного метода сканирующего микроскопа изображений (ISM). ISM использует конфокальный микроскоп, в котором единственный детектор заменен детекторной решеткой. В SOFISM вычисляются корреляции интенсивностей, обнаруженных несколькими детекторами. Теоретически измерение корреляций n-го порядка приводит к увеличению разрешения в 2n раза по отношению к дифракционному пределу, считают авторы разработки. То есть, теоретически новый метод не имеет предела разрешающей способности."SOFISM — это компромисс между простотой использования и разрешением. Мы считаем, что наш метод заполнит нишу между сложными, трудными в использовании методами, обеспечивающими очень высокое разрешение, и простыми методами низкого разрешения, — приводятся в пресс-релизе Варшавского университета слова руководителя исследования, доктора Радека Лапкевича (Radek Lapkiewicz). — SOFISM не имеет теоретического предела разрешения, и в нашей статье мы демонстрируем результаты, которые в четыре раза лучше дифракционного предела. Мы также показываем, что метод SOFISM имеет высокий потенциал для визуализации трехмерных биологических структур".Авторы отмечают, что главное преимущество нового метода — его доступность. С технической точки зрения SOFISM требует лишь небольшой модификации широко используемого конфокального микроскопа — замены его фотоумножителя на матричный детектор.

https://ria.ru/20201016/vremya-1580163341.html

https://ria.ru/20201013/fizika-1579581175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, физика, польша, израиль, технологии