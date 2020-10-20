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Житель Красноярска ударил кондуктора за просьбу надеть маску
Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя Красноярска, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:59
2020-10-20T16:59
2020-10-20T17:03
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, в полицию поступило сообщение об инциденте в автобусе.
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красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия