https://ria.ru/20201020/maska-1580688688.html

Житель Красноярска ударил кондуктора за просьбу надеть маску

Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя Красноярска, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:59

2020-10-20T16:59

2020-10-20T17:03

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, в полицию поступило сообщение об инциденте в автобусе.

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красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия