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Житель Красноярска ударил кондуктора за просьбу надеть маску
Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя Красноярска, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:59
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красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, в полицию поступило сообщение об инциденте в автобусе.
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красноярск
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красноярск, происшествия

Житель Красноярска ударил кондуктора за просьбу надеть маску

16:59 20.10.2020 (обновлено: 17:03 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Мировой судья отправил под арест на 13 суток жителя Красноярска, ударившего в автобусе кондуктора за просьбу надеть маску, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, в полицию поступило сообщение об инциденте в автобусе.
"В ходе проверки полицейские выяснили, что один из пассажиров вел себя агрессивно, отказался надеть медицинскую маску и нанес побои женщине-кондуктору. Его личность была установлена, а сам он задержан... Судьей мирового суда Октябрьского района... ему назначен административный арест сроком на 13 суток", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.
 
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