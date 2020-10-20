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https://ria.ru/20201020/makiyazh-1580677356.html
“Ужасающе”: макияж самой красивой стюардессы России напугал подписчиков
Российская стюардесса и блогер Алена Писарева (Глухова) предстала в Instagram в необычном образе, который напугал некоторых подписчиков. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:25
2020-10-20T16:25
шоубиз
алена глухова
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Российская стюардесса и блогер Алена Писарева (<a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova" target="_blank">Глухова</a>) предстала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGfpHJmqhOp/" target="_blank">Instagram</a> в необычном образе, который напугал некоторых подписчиков.Девушка записала короткий видеоролик, в котором сначала позирует перед камерой без макияжа, а потом неожиданно появляется перед зрителем в хоррор-образе, со следами искусственной крови и нарисованной пастью вместо рта. “Как вам макияж?” - спросила она.Фолловеры бурно отреагировали на пост Писаревой:- Жесть. Испугалась… Неожиданно выскочило в ленте. Ужасающе.- Я не увидела сразу начало видео, испугалась.- Я думала сейчас качание головой будет, а тут такое...- Слабонервным не смотреть.- Ужас, я чуть со скамейки не упала.- Это было неожиданно, но очень круто.- Главное, мужа не напугать таким мейкапом. Многие подписчики похвалили блогера за эксперимент и идею для макияжа на Хэллоуин.Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
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алена глухова

“Ужасающе”: макияж самой красивой стюардессы России напугал подписчиков

16:25 20.10.2020
 
© @alenastewardess/InstagramСкриншот сторис из Instagram стюардессы Алены Писаревой (Глуховой)
Скриншот сторис из Instagram стюардессы Алены Писаревой (Глуховой) - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© @alenastewardess/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская стюардесса и блогер Алена Писарева (Глухова) предстала в Instagram в необычном образе, который напугал некоторых подписчиков.
Девушка записала короткий видеоролик, в котором сначала позирует перед камерой без макияжа, а потом неожиданно появляется перед зрителем в хоррор-образе, со следами искусственной крови и нарисованной пастью вместо рта. “Как вам макияж?” - спросила она.
Фолловеры бурно отреагировали на пост Писаревой:
- Жесть. Испугалась… Неожиданно выскочило в ленте. Ужасающе.
- Я не увидела сразу начало видео, испугалась.
- Я думала сейчас качание головой будет, а тут такое...
- Слабонервным не смотреть.
- Ужас, я чуть со скамейки не упала.
- Это было неожиданно, но очень круто.
- Главное, мужа не напугать таким мейкапом.
Многие подписчики похвалили блогера за эксперимент и идею для макияжа на Хэллоуин.
Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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ШоубизАлена Глухова
 
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