https://ria.ru/20201020/loshak-1580488007.html

Марина Лошак: картина с посещаемостью в Пушкинском пандемическая

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина последние полгода живет в новой реальности, захватившей весь мир из-за коронавируса. В... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:00

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культура

коронавирус в россии

россия

марина лошак

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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<em>Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина последние полгода живет в новой реальности, захватившей весь мир из-за коронавируса. В интервью РИА Новости директор ГМИИ <a href="https://ria.ru/person_Marina_Loshak" target="_blank">Марина Лошак</a> рассказала о проектах будущего года и сложностях с их планированием, результатах "брака" с региональными филиалами Государственного центра современного искусства и почему в столь тревожное время важно поддерживать культурные институции. Беседовала Екатерина Сошникова. </em><strong>— Какова на данный момент картина с посещаемостью в музее? Учитывая благоприятную обстановку, по итогам года прогнозировалась посещаемость в 1,5 миллиона человек. Насколько пандемия скорректировала планы?</strong>— Картина на данный момент пандемическая. И этим все сказано. Планировать сложно, как и все, следим за развитием ситуации. Жизнь в музее сейчас весьма неспешная, осторожная и сопряжена с разного рода тормозящими ее процессами. Посетителей сейчас совсем немного, но мы не сравниваем с тем, как могло бы быть, просто благодарны тому, что открыты. Я не думаю, что от нас будут ждать больших показателей посещаемости. Но качество публики и предложенного контента соответствует нашему привычному самому высокому уровню. <strong>— Есть ли опасения, что музею придется закрыться во второй раз?</strong>— Опасения есть у всех, однако хотелось бы верить, что те пространства, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья людей, останутся открытыми. Необходимость повторного закрытия мы также готовы принять как данность. Весной мы научились сохранять жизнь Пушкинского с помощью новых идей и форматов. При этом мы стараемся сохранять позитивный настрой, строить планы, находить что-то хорошее в повседневной жизни. Мне кажется, нужно создавать возможность посещать театры и музеи детям вместе с родителями, больше собираться семьями и ближним кругом. Это очень важно. И мы, безусловно, крайне признательны поддержке государства и наших постоянных меценатов и спонсоров. Наш генеральный партнер продолжает помогать нам в осуществлении наших планов. На мой взгляд, это свидетельство человеческого участия, здоровой атмосферы, когда есть понимание важности сохранения культурных институций.<strong>— Вы сообщали о проблемах с крышей здания музея, есть ли еще какие-то проблемы в техническом состоянии, которые требуют решения?</strong>— Хочу подчеркнуть, что у нас никогда не случалось катастроф с крышей, несмотря на то, что последний раз она была заменена в 1960-х годах. Скоро главное здание встанет на реконструкцию и крыше предстоит пройти через основательные ремонтные работы. Технически это очень сложно, и мы стараемся предупредить все возможные проблемы. Министерство культуры РФ знает, что за 108 лет существования музея он ни разу не был в состоянии капитального ремонта. В этой связи мы самым серьезнейшим образом готовимся к реконструкции исторического здания Пушкинского.<strong>— Как думаете, когда сможете закрыть здание на реконструкцию?</strong>— Планируем главное здание закрыть в 2023 году. Все зависит от того, как будет идти строительство других объектов будущего музейного квартала и поступать финансирование, которое нам так необходимо. Это сложный и объемный этап работы. 2020-й рушит все прежние планы, и не только у нас. Надеюсь, что будущий год будет более благоприятным и привычным для нас.<strong>— Какова сейчас ситуация с выставочными планами? Ведь только до конца года вы собирались показать выставку коллекции братьев Морозовых в здании Фонда Луи Вюиттона в октябре, сделать проект к 75-летию отдела нумизматики музея "Хранители. Братство ключа" и многое другое.</strong>— Выставка братьев Морозовых в Фонде Луи Вюиттона пока перенесена на 24 февраля 2021 года. Говорю "пока", поскольку сейчас мы живем в парадигме "пока" и "если". Кроме того, выставка современной графики из собрания Центра Помпиду (коллекция семьи Герлен) тоже переносится на октябрь следующего года. Но в этом году в декабре мы покажем зрителям выставку "Святослав Рихтер. Вижу музыку", которая ознаменует 40-летие Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Это важное событие. Как мне кажется, будет очень глубокая, философская, интересная история, которую мы попытаемся рассказать. Наши "Декабрьские вечера" в этом году тоже будут другими, к сожалению, сейчас не представляется возможным пригласить большое количество музыкантов со всего мира, как мы обычно делаем. Зато будет несколько концертов, в которых примут участие наши звезды первой величины. Кроме того, 20 октября, мы открыли выставку "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX – начала XX века из собрания <a href="https://ria.ru/organization_Muzejj_izobrazitelnykh_iskusstv_Pushkina" target="_blank">ГМИИ им. А.С. Пушкина</a>", которая через изобразительное искусство расскажет нам об истории британского плаката и о жизни Великобритании того времени. Это будет сенсационным открытием для любителей подобного жанра.<strong>— Понимаю, что планировать проекты на будущий год довольно сложно в данной ситуации. Но все же, есть ли понимание, чем порадуете зрителей в 2021 году?</strong>— Планы на будущий год у нас есть, но я просто боюсь их озвучивать, потому что уже столько раз говорила об этом, а в итоге все менялось. Сложно прогнозировать, всем ли из намеченных выставочных планов суждено сбыться, но я верю в продолжение поддержки музеев и театров, что позволит нам воплотить в жизнь задуманное даже в это непростое время. Могу сказать, что выставка, посвященная семье Морозовых, откроется сначала в Фонде Луи Вюиттона, а затем в Москве. Даже если Фонд перенесет открытие, мы в любом случае в течение октября 2021 года проведем ее здесь. Хотим этой историей захватить всю "морозовскую" Москву и даже Тверь, где были мануфактуры Морозовых. Мы предупредили фонд, что, если они не смогут открыть выставку в феврале, захотят ждать более позднего срока, то им тогда придется провести ее после нас. Возможно, она откроется не в конце февраля, как планируют наши коллеги, а в начале марта. Также хотим в конце февраля открыть выставку Билла Виолы – великого современного художника. Этот проект разрабатывается пять лет. Сложность ситуации заключается еще в том, что мы стараемся в будущем году практически все выставки дублировать, то есть если одна выставка не состоится, у нас будет возможность показать другую. Это большой труд. Сейчас планируем подготовить выставку, связанную с Древним Египтом, это будет очень впечатляющий проект. Если будет нужно, он "переедет" на начало 2022 года, но рассчитываем показать его в 2021 году. Мы его делаем в партнерстве с Курчатовским институтом. Они нам помогают в исследовании наших мумий. Также летом хотелось бы сделать проект вместе с нашими греческими партнерами, который расскажет о невероятном открытии ХХ века, связанном с местом Акротири, где обнаружили один из разрушенных городов легендарной Атлантиды. Ведутся раскопки, и найденные предметы внутри города доказывают высочайший уровень культурного развития этой цивилизации. На выставке можно будет продемонстрировать вещи, которые еще никто не видел. <strong>— Пушкинский планировал сделать отдельную онлайн-платформу для связи с региональными филиалами Государственного центра современного искусства. Она уже заработала или пока на стадии разработки?</strong>— Мы ее создаем. Работать очень тяжело, потому что мы вступили в этот брак по любви, а не по расчету, да как раз в тот момент, когда началась пандемия. Мы не имеем возможности ездить по регионам и проявлять ту активность, к которой привыкли. Этот год, увы, нерезультативный. Но даже в этой ситуации сделано очень много. Мне хочется, чтобы это все было по-настоящему оценено и проанализировано. Ведь за пределами Москвы находится огромный творческий потенциал. Надеюсь, в будущем году мы сможем организовать образовательные и просветительские проекты об искусстве в различных городах России. На данный момент расширяется существующая в режиме онлайн "Академия Пушкинского", которая должна превратиться в живую академию в сотрудничестве с университетами больших городов. Планируется это осуществлять в самых разных точках нашей страны, начиная с тех мест, где мы уже присутствуем, например, в Екатеринбурге, Самаре, Томске, Нижнем Новгороде, Владикавказе и других городах. У нас уже есть соглашение о сотрудничестве с Коми. Мы также налаживаем контакты с Тюменью, Новосибирском и Хабаровском, где у нас большие планы, связанные со старым аэропортом.<strong>— Да, вы же планировали разработать концепцию пространства старого терминала аэропорта Хабаровска, где, по задумке, будут проходить выставки, биеннале и образовательные проекты.</strong>— Уже есть готовый уникальный проект. Существует концепция, есть макеты этого места и предварительные договоренности с нашими партнерами в Японии и Южной Корее, которые готовы с нами вместе работать и создавать общие проекты. Все это есть. Осталось дело за малым. Мы подружились с директором Музея истории Хабаровска, он приедет в Москву и мы обсудим все необходимые вопросы.<strong>— Музей работает над неким планом государственной политики в области современного искусства, который будет представлен в Минкультуры. Как вы вообще это видите?</strong>— Да, у нас есть идеи, понимание, что мы могли бы сделать, что было бы правильно, на наш взгляд, осуществить. Конечно, пытаемся заложить это в свою концепцию, но мы все же не министерство культуры, а только институция, активно участвующая в этом процессе. Надеюсь, что в скором времени начнем об этом говорить. Понимаю, что в Минкультуры сейчас тяжелая пора. Всем сложно. Но важно зафиксировать различные соображения на эту тему и превратить их в реальность в начале будущего года.<strong>— Вы собирались к концу года ввести именные билеты, чтобы бороться с перекупщиками. Получилось это реализовать?</strong>— Еще нет. Оказалось, сделать личные кабинеты сложно с технологической точки зрения. Но работа продолжается. Мы сейчас выбираем партнера, во время пандемии эти компании оказались нарасхват. Если раньше у нас был большой рынок таких услуг, то сейчас он ограничен. А мы живем, исходя из экономических реалий, понимаем, какой у нас бюджет и не можем выходить за его рамки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/muzei-1580480292.html

https://ria.ru/20201020/postery-1580539111.html

https://ria.ru/20201006/bilety-1578410322.html

https://realty.ria.ru/20201019/usadby-1580467626.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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