https://ria.ru/20201020/laboratoriya-1580669567.html

Медведев обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ

Деятельность США в биолабораториях на территории СНГ вызывает серьезную озабоченность, она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, которые использует... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:39

2020-10-20T15:39

2020-10-20T15:59

россия

дмитрий медведев

снг

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Деятельность <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в биолабораториях на территории <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> вызывает серьезную озабоченность, она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, которые использует мировое сообщество, заявил зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Серьезную озабоченность вызывает исследовательская деятельность ряда стран, ну, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в биологических лабораториях, которые они разместили на постсоветском пространстве, ну и стараются продвигать вообще по всему миру. Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.Он отметил, что такие вопросы возникали и раньше, "но особенно такие вопросы формируются часто сейчас, имея ввиду все, что человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса"."И это, безусловно, чревато самыми различными проблемами. Включая вспышки инфекционных заболеваний, ну не говоря уже о более серьезной проекции, связанной с использованием новых инфекций. О чем я говорю, вы сами прекрасно понимаете", - заявил Медведев.Ранее МИД РФ говорил, что деятельность США в биолаборатории Лугара на территории <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> противоречит обязательствам <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). В ведомстве отмечали, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> сохраняются серьезные вопросы в связи с военно-биологической активностью <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны США</a> (как напрямую, так и через аффилированные структуры) в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ. Руководитель грузинского Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе отрицал, что деятельность лаборатории Лугара связана с военно-биологической активностью Минобороны США, и утверждал, что в этом центре ведутся исследования в том числе по коронавирусу.

https://ria.ru/20201019/epidemii-1580490760.html

https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, снг, сша, в мире